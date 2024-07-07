Из-за чего у собаки может испортиться характер

На поведение и характер питомца влияет возраст. Так, исследования ученых из США показывают, что в 7,4 года собаки позитивно реагируют на дрессуру, а уже в 7,7 года более агрессивны к своим сородичам. Интересно, что псы, которые легче поддавались дрессировке, чаще болели и кусали людей.