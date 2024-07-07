Из-за чего у собаки может испортиться характер

Бывает так, что у собак характер меняется не в лучшую сторону. Из-за чего это происходит? На этот вопрос ответила Общественная служба новостей.
Что влияет на характер собаки
На поведение и характер питомца влияет возраст. Так, исследования ученых из США показывают, что в 7,4 года собаки позитивно реагируют на дрессуру, а уже в 7,7 года более агрессивны к своим сородичам. Интересно, что псы, которые легче поддавались дрессировке, чаще болели и кусали людей.
Агрессию к последним, кстати, проявляли более пожилые животные, особенно кобели.
Также на характер питомца влияет характер хозяина. Например, экстраверты описывают своих собак как активных и веселых.
Из-за чего может испортиться характер животного
1. Болезнь
Если у собаки изменился характер, ее нужно срочно обследовать. Необходимо исключить наличие заболеваний. Возможны следующие симптомы:
- питомец очень мало двигается и много спит
- животное проявляет агрессию при поглаживании
- собака отказывается от прогулок и любимых игрушек
- собака стала социально замкнутой, необщительной
2. Стресс
Если пес постоянно испытывает стресс или пережил сильное эмоциональное потрясение, у него могут появиться фобии и серьезные заболевания. Встревожить должны следующие симптомы:
- собака проявляет агрессию
- питомец часто воет, громко лает
- собака ходит в туалет в неположенных местах
- питомец грызет мебель
- четвероногий атакует животных, с которыми раньше играл
3. Одиночество и скука
Если животному дома скучно, оно может устроить погром. В этом случае помогут долгие и активные прогулки на улице. Тогда собака устанет физически и эмоционально, захочет дома спать и есть, а не хулиганить от скуки и одиночества.
4. Старение
Еще один фактор, влияющий на характер. Сначала изменения могут не сильно бросаться в глаза, но со временем становятся очень заметными. Обратите внимание на следующие признаки:
- собака больше спит и меньше двигается
- животное почти не играет
- на прогулке питомец пассивен и не хочет далеко уходить от дома
В этом случае хозяину нужно проявить участие и внимание, подстроиться под четвероногого друга. Активные игры важно заменить на более спокойные. Можно нагрузить питомца головоломками, больше с ним разговаривать и хвалить. Также нужно поменять рацион на более легкий.
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Айгуль Сабитова