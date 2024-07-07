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Из-за чего у собаки может испортиться характер

И в каких случаях питомца нужно везти к врачу.

Источник: @shafi_taru

Бывает так, что у собак характер меняется не в лучшую сторону. Из-за чего это происходит? На этот вопрос ответила Общественная служба новостей.

Что влияет на характер собаки

На поведение и характер питомца влияет возраст. Так, исследования ученых из США показывают, что в 7,4 года собаки позитивно реагируют на дрессуру, а уже в 7,7 года более агрессивны к своим сородичам. Интересно, что псы, которые легче поддавались дрессировке, чаще болели и кусали людей.

Агрессию к последним, кстати, проявляли более пожилые животные, особенно кобели.

Также на характер питомца влияет характер хозяина. Например, экстраверты описывают своих собак как активных и веселых.

Из-за чего может испортиться характер животного

1. Болезнь

Если у собаки изменился характер, ее нужно срочно обследовать. Необходимо исключить наличие заболеваний. Возможны следующие симптомы:

  • питомец очень мало двигается и много спит
  • животное проявляет агрессию при поглаживании
  • собака отказывается от прогулок и любимых игрушек
  • собака стала социально замкнутой, необщительной

2. Стресс

Если пес постоянно испытывает стресс или пережил сильное эмоциональное потрясение, у него могут появиться фобии и серьезные заболевания. Встревожить должны следующие симптомы:

  • собака проявляет агрессию
  • питомец часто воет, громко лает
  • собака ходит в туалет в неположенных местах
  • питомец грызет мебель
  • четвероногий атакует животных, с которыми раньше играл

3. Одиночество и скука

Если животному дома скучно, оно может устроить погром. В этом случае помогут долгие и активные прогулки на улице. Тогда собака устанет физически и эмоционально, захочет дома спать и есть, а не хулиганить от скуки и одиночества.

4. Старение

Еще один фактор, влияющий на характер. Сначала изменения могут не сильно бросаться в глаза, но со временем становятся очень заметными. Обратите внимание на следующие признаки:

  • собака больше спит и меньше двигается
  • животное почти не играет
  • на прогулке питомец пассивен и не хочет далеко уходить от дома

В этом случае хозяину нужно проявить участие и внимание, подстроиться под четвероногого друга. Активные игры важно заменить на более спокойные. Можно нагрузить питомца головоломками, больше с ним разговаривать и хвалить. Также нужно поменять рацион на более легкий.

К сожалению, иногда собаки теряются. Что делать в таких случаях? Ранее это объяснил кинолог.

Айгуль Сабитова