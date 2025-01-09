Из Windows 11 удалят одну из устаревших «умных» функций

Эта функция, дебютировавшая в 2022 году и ставшая общедоступной в 2023-м, предназначалась для упрощения работы пользователей, предлагая действия на основе скопированных дат и номеров телефонов (например, создание события в календаре или звонок). Об этом сообщает издание TechRadar.
Датамайнеры выяснили, что в последнем предварительном билде Windows 11 Insider Beta Channel функция будет отключена. По прогнозам Windows Latest, полное удаление «Предлагаемых действий» из ОС произойдет в течение трех-четырех недель, то есть к февралю 2025 года.
Решение Microsoft обусловлено низкой эффективностью функции. Пользователи неоднократно отмечали сбои в работе: программное обеспечение не всегда распознавало данные, а предлагаемые действия зачастую оказывались неуместными или даже мешали работе. В некоторых случаях функция некорректно копировала информацию, а в других — появлялась не вовремя, например, при работе с датами в Excel.
Хотя Microsoft рассматривала возможность улучшения функции с помощью искусственного интеллекта, компания предпочла полностью отказаться от нее, сосредоточившись на разработке других, более надежных AI-инструментов. Пока же, по мнению многих пользователей, включая автора TechRadar, существенной пользы от интегрированных в Windows 11 AI-функций пока нет.