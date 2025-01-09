Из Windows 11 удалят одну из устаревших «умных» функций

Решение Microsoft обусловлено низкой эффективностью функции. Пользователи неоднократно отмечали сбои в работе: программное обеспечение не всегда распознавало данные, а предлагаемые действия зачастую оказывались неуместными или даже мешали работе. В некоторых случаях функция некорректно копировала информацию, а в других — появлялась не вовремя, например, при работе с датами в Excel.