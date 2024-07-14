Из того, что есть в холодильнике: как разнообразить рацион с помощью простых продуктов

Еще один простой ингредиент, богатый витаминами (особенно К и С) и антиоксидантами. Добавляйте шпинат, укроп и петрушку в салаты, супы, основные блюда и не бойтесь экспериментов. Например, базилик отлично сочетается не только с томатами и моцареллой, но и с клубникой, а щавель можно использовать для соусов к мясу или рыбе. Крапива может стать основой для легкого летнего супа или начинкой для выпечки.