Из того, что есть в холодильнике: как разнообразить рацион с помощью простых продуктов

Составляя меню, совсем не обязательно выбирать рецепты из непривычных для вас продуктов или дорогостоящих деликатесов. Чаще всего можно разнообразить рацион, используя ингредиенты, которые уже есть в холодильнике, но пересмотреть их приготовление.
Яйца
Это источник белка, витаминов (включая B12 и D) и минералов, таких как селен и холин. Варианты их приготовления практически безграничны, поэтому не стоит останавливаться на однообразной яичнице или на омлете.
Экспериментируйте, в привычные блюда добавляйте дополнительные ингредиенты: овощи, сыр, бекон, зелень и различные специи. Или вовсе пересмотрите подход и приготовьте, например, из сваренных вкрутую яиц намазки, которые отлично дополнят поджаренные тосты из цельнозернового хлеба.
Их же можно добавить в зеленые салаты, в начинку для рулетов из лаваша или блинов или даже сделать из них котлеты. Так яйца заиграют новыми красками и не пропадут с вашего стола.
Крахмалистые овощи
Недооцененной группой продуктов являются крахмалистые овощи. Многие стараются сократить их количество или вовсе исключить из рациона, переживая, что они содержат много углеводов и быстрее повышают уровень сахара в крови.
Но делать этого не стоит: крахмалистые овощи, такие как картофель, свекла и кукуруза, не только являются источниками энергии, но и обогащают организм витаминами и клетчаткой, легко готовятся и долго хранятся.
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Картофель — универсальный продукт, из которого можно сделать практически все что угодно. Натереть его для драников или для запеканки, нарезать слайсами для гратена или мяса по-французски, а еще пожарить, потушить, сварить, растолочь и запечь.
Сейчас сезон молодого картофеля, который содержит в себе ряд незаменимых минеральных веществ: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, йод и серу. Можно воспользоваться моментом, чтобы разнообразить свое меню и получить новый гастрономический опыт.
Сыр
Сыр богат кальцием, белком и витаминами группы B. Выбирая сорта с разным процентом содержания жира и способом выработки, вы сможете контролировать калорийность и вкус блюд с его добавлением. Этот продукт отлично сочетается с овощами, хлебом, орехами, мясом и даже фруктами. Его можно использовать для приготовления салатов, супов, основных блюд и даже десертов.
Зелень
Еще один простой ингредиент, богатый витаминами (особенно К и С) и антиоксидантами. Добавляйте шпинат, укроп и петрушку в салаты, супы, основные блюда и не бойтесь экспериментов. Например, базилик отлично сочетается не только с томатами и моцареллой, но и с клубникой, а щавель можно использовать для соусов к мясу или рыбе. Крапива может стать основой для легкого летнего супа или начинкой для выпечки.
Лайфхак от шефа: в летний период свежую зелень можно перемолоть в блендере и заморозить, чтобы всегда иметь под рукой ароматный суперфуд.
Крупы
Завершают список универсальных продуктов крупы: рис, гречка, овсянка. Они являются отличными источниками сложных углеводов, клетчатки и растительного белка. Они помогают поддерживать стабильный уровень энергии на протяжении дня и способствуют хорошему пищеварению. Варите кашу на завтрак, добавляйте крупы в супы или салаты и используйте их в качестве гарнира.
Гречка — суперфуд, который стоит дешевле, чем модное киноа, но не уступает ему по полезным свойствам. Из нее можно готовить как привычные блюда, так и открывать для себя новые гастрономические сочетания: гречаники, хумус из гречки и многое другое.
Добавляя вышеперечисленные продукты в ежедневный рацион, вы сможете сделать его разнообразнее и питательнее без лишних походов в магазин. Не забывайте, что белок и клетчатка — важные компоненты здорового питания, а яйца, сыр, овощи и крупы — их источники. Самые базовые продукты могут надоедать, но если пересмотреть подход к их приготовлению, можно оставить их в меню и получить новый гастрономический опыт.