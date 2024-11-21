Из сухого. Технолог Новокшанова назвала отличия восстановленного молока

«Сейчас в животноводстве распространено искусственное осеменение крупного рогатого скота, но раньше было не так, — объясняет технолог. — В естественных условиях коровы телятся, как правило, в марте, поэтому весной удои были самые большие, производства работали в три смены, а не в сезон, скажем, в январе и феврале, молока могло не хватать. Сухое молоко позволило обеспечить постоянное производство молочных продуктов в достаточном количестве круглый год. Кроме того, добавлением сухого молока можно повысить пищевую плотность и сделать продукт более полноценным».