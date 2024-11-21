Из сухого. Технолог Новокшанова назвала отличия восстановленного молока

На упаковках молочных продуктов иногда пишут, что в составе есть «восстановленное молоко». Чем оно отличается от цельного? Правда ли, что в восстановленном молоке меньше витаминов и питательной ценности?
«Это не так, в восстановленном молоке такое же содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, как и в сыром молоке, из которого оно выработано, — рассказала aif.ru ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии, доктор технических наук Алла Новокшанова. — Восстановленное молоко получают из сухого путем добавления питьевой воды. При этом сухое молоко можно изготовить только из сырого молока самого лучшего качества — такова технология, иначе есть риск испортить оборудование».
Зачем его вообще придумали? Технолог объяснила, что разработка российской технологии сухого молока изначально финансировалась Министерством обороны, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны и создать резервы сырья на непредвиденные ситуации. Например, раньше производство молочных продуктов зависело от сезонности.
«Сейчас в животноводстве распространено искусственное осеменение крупного рогатого скота, но раньше было не так, — объясняет технолог. — В естественных условиях коровы телятся, как правило, в марте, поэтому весной удои были самые большие, производства работали в три смены, а не в сезон, скажем, в январе и феврале, молока могло не хватать. Сухое молоко позволило обеспечить постоянное производство молочных продуктов в достаточном количестве круглый год. Кроме того, добавлением сухого молока можно повысить пищевую плотность и сделать продукт более полноценным».
Эксперт отмечает, что и сейчас крупные молокоперерабатывающие предприятия вырабатывают кисломолочные продукты с использованием восстановленного молока. Закупки сухого молока позволяют наладить бесперебойное производство и не зависеть от поставок сырого молока. И так работает весь мир.
Сам же термин «порошковое» молоко придумали люди, которые далеки от производства молочных продуктов. «В сухом молоке не меньше пищевой ценности, чем в сыром, поэтому не стоит бояться кисломолочных продуктов, где в составе указано “восстановленное” молоко, они так же полезны», — считает эксперт.