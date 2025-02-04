Из рыбного хозяйства в Карелии сбежало 42 тонны форели

Петербургское медиа «Бумага» добавило, что уже на следующий день на озеро и близлежащие водоемы съехалось множество рыболовов из Санкт-Петербурга и Карелии: одновременно на льду можно было увидеть до двухсот человек, и люди активно делились богатым уловом в соцсетях.