Из рыбного хозяйства в Карелии сбежало 42 тонны форели

Карелия — популярное место для отдыха на природе и рыбалки, но в последние дни выдались особенно богатыми на улов для всех, кто решил порыбачить в озерах этого северного региона.
Дело в том, что из садков местного рыбного хозяйства на озере Лавиярви «Натуральный продукт» уплыло 42 тонны речной форели — ценной рыбы, которую при обычных условиях поймать здесь совсем непросто.
Как рассказал «РИА Новости» глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин, садки повредили злоумышленники, но оснований для запрета на ловлю сбежавшей рыбы он не видит.
Петербургское медиа «Бумага» добавило, что уже на следующий день на озеро и близлежащие водоемы съехалось множество рыболовов из Санкт-Петербурга и Карелии: одновременно на льду можно было увидеть до двухсот человек, и люди активно делились богатым уловом в соцсетях.
«На безопасность забили все. Сотни человек с ледорубами превратили лед на озере у деревни Рауталахти в решето», — так описывают ситуацию очевидцы.
Впрочем, к утру 3 февраля вмешательство правоохранительных органов все же потребовалось: по словам представителей рыбного хозяйства, увлекшиеся рыбаки начали ловить рыбу прямо в садках. Полицейские выписали нескольким рыбакам штрафы в размере до 5 тысяч рублей.
Февраль в целом оказался богат на рыбные новости: ранее рассказывали, что россияне побили 20-летний рекорд по потреблению минтая.