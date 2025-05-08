Из России в КНДР отправился первый туристический поезд «В Корею»

В пятидневной поездке запланировано посетить три города: Расон на берегу Восточного моря, известный своими живописными пляжами, Кёнсон, где расположены лесопитомник с редкими растениями и термальные источники, а также Чондин, где можно подняться на сопку Комальсан, откуда открывается красивый вид на город и порт, а также побывать в Музее провинции.