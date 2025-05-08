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Из России в КНДР отправился первый туристический поезд «В Корею»

В компании «Российские железные дороги» сообщили, что на борту состава находятся около 100 путешественников.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Из Владивостока в Расон отправился первый туристический поезд со 100 путешественниками, сообщили в компании «Российские железные дороги». Запуск турпоезда «В Корею» приурочен к празднованию 80-летия Победы.

«Сегодня в первый рейс отправился туристический поезд из Владивостока в Расон (КНДР). На его борту около 100 путешественников. Запуск поезда приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что программой тура предусмотрено посещение в КНДР исторических монументов, посвященных подвигу советских воинов, которые помогли освободить страну от японского милитаризма.

В пятидневной поездке запланировано посетить три города: Расон на берегу Восточного моря, известный своими живописными пляжами, Кёнсон, где расположены лесопитомник с редкими растениями и термальные источники, а также Чондин, где можно подняться на сопку Комальсан, откуда открывается красивый вид на город и порт, а также побывать в Музее провинции.

«Из Владивостока туристы отправились в комфортабельных купейных вагонах РЖД. На станции Туманган они пересядут в вагоны поезда корейских железных дорог, а в Расоне — в автобусы», — добавили в РЖД.