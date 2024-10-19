Из резиденции премьера Британии убрали портрет Шекспира

Ранее Telegraph сообщала, что Стармер убрал портреты королевы Елизаветы I Тюдор и английского путешественника сэра Уолтера Рэли, а также экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер из зала своей резиденции.
«Сэр Кир Стармер убрал портрет Уильяма Шекспира из резиденции, еще одно изображение великого деятеля страны, снятое при премьер-министре», — пишет Telegraph.
Партия тори осудила Стармера за такой шаг. Так, бывший министр культуры консерватор Оливер Дауден назвал «мещанством» решение нового премьера «отправить Шекспира на свалку». В свою очередь кандидат на пост лидера тори Роберт Дженрик сказал, что британцы «должны чествовать и превозносить великих деятелей в истории Англии и перестать смущаться своей идентичности».