Из резиденции премьера Британии убрали портрет Шекспира

Партия тори осудила Стармера за такой шаг. Так, бывший министр культуры консерватор Оливер Дауден назвал «мещанством» решение нового премьера «отправить Шекспира на свалку». В свою очередь кандидат на пост лидера тори Роберт Дженрик сказал, что британцы «должны чествовать и превозносить великих деятелей в истории Англии и перестать смущаться своей идентичности».