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Из резиденции премьера Британии убрали портрет Шекспира

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Портрет великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира кисти Луиса-Франсуа Рубилиака убрали из зала резиденции на Даунинг-стрит по распоряжению нового премьер-министра Кира Стармера, сообщила газета Telegraph.

Источник: Reuters

Ранее Telegraph сообщала, что Стармер убрал портреты королевы Елизаветы I Тюдор и английского путешественника сэра Уолтера Рэли, а также экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер из зала своей резиденции.

«Сэр Кир Стармер убрал портрет Уильяма Шекспира из резиденции, еще одно изображение великого деятеля страны, снятое при премьер-министре», — пишет Telegraph.

Партия тори осудила Стармера за такой шаг. Так, бывший министр культуры консерватор Оливер Дауден назвал «мещанством» решение нового премьера «отправить Шекспира на свалку». В свою очередь кандидат на пост лидера тори Роберт Дженрик сказал, что британцы «должны чествовать и превозносить великих деятелей в истории Англии и перестать смущаться своей идентичности».