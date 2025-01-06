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Из резиденции британской художницы украли скульптуру стоимостью £60 тыс

Бронзовая скульптура для размещения в канале или пруду высотой 1,57 м была похищена неизвестными.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Essex Police

Бронзовая скульптура «La Promesse», стоимость которой оценивают примерно в £60 тыс (~ 8,1 млн рублей), была похищена из резиденции художницы Энн Карри в Аркесдене (Великобритниая), — пишет Daily Mail.

Известно, что произведение искусства достигает в высоту 1,57 м, в ширину — 1,25 м и в длину — 1,55 м, однако это не помешало преступникам незаметно похитить бронзовую скульптуру. Полиция сообщила, что до настоящего момента никаких арестов произведено не было, и что сотрудники ведут ряд расследований.

Я не недооцениваю последствий кражи, что оказала влияние на жертву, и мы будем решительно добиваться всех разумных вариантов расследования.

Гленн Саймонс
констебль полиции

Работы Карри были представлены на выставках по всему миру, она создала бюсты некоторых ведущих государственных деятелей Великобритании, включая Джона Мейджора и Майкла Хезелтайна. Украденная скульптура «La Promesse» была предназначена для размещения в канале или пруду.

Ранее рассказывали, что в Великобритании украли 20 тысяч литров пива Гиннесс.