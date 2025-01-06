Из резиденции британской художницы украли скульптуру стоимостью £60 тыс

Известно, что произведение искусства достигает в высоту 1,57 м, в ширину — 1,25 м и в длину — 1,55 м, однако это не помешало преступникам незаметно похитить бронзовую скульптуру. Полиция сообщила, что до настоящего момента никаких арестов произведено не было, и что сотрудники ведут ряд расследований.