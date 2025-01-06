Из резиденции британской художницы украли скульптуру стоимостью £60 тыс

Бронзовая скульптура «La Promesse», стоимость которой оценивают примерно в £60 тыс (~ 8,1 млн рублей), была похищена из резиденции художницы Энн Карри в Аркесдене (Великобритниая), — пишет Daily Mail.
Известно, что произведение искусства достигает в высоту 1,57 м, в ширину — 1,25 м и в длину — 1,55 м, однако это не помешало преступникам незаметно похитить бронзовую скульптуру. Полиция сообщила, что до настоящего момента никаких арестов произведено не было, и что сотрудники ведут ряд расследований.
Я не недооцениваю последствий кражи, что оказала влияние на жертву, и мы будем решительно добиваться всех разумных вариантов расследования.
Работы Карри были представлены на выставках по всему миру, она создала бюсты некоторых ведущих государственных деятелей Великобритании, включая Джона Мейджора и Майкла Хезелтайна. Украденная скульптура «La Promesse» была предназначена для размещения в канале или пруду.
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