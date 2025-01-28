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Из музея в Нидерландах украли древние экспонаты стоимостью €6 млн

Похитители проникли в здание музея с помощью взрывчатки, чтобы выкрасть золотой шлем и три браслета.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В городе Ассен (Нидерланды) впервые за 170 лет ограбили музей Дренте. Рано утром 25 января преступники проникли в здание с помощью взрывчатки и украли золотые гето-дакийские артефакты стоимостью €6 млн (~ 612 млн рублей). Об инциденте пишет Sky News.

Среди похищенных предметов — золотой шлем, изготовленный примерно в 450 году до нашей эры, а также три дакийских царских браслета, созданных в 50 году до нашей эры. Сообщается, что эти экспонаты были частью временной выставки, посвященной империи Даков. Их привезли из Национального исторического музея в Бухаресте (Румыния).

Это черный день для музея Дренте в Ассене и Национального исторического музея Румынии в Бухаресте.

Гарри Тупан
генеральный директор музея

В связи с произошедшим премьер-министр Нидерландов Дик Шуф связался с президентом Румынии Клаусом Йоханнисем и заверил его, что власти принимают «все необходимые меры для установления личности подозреваемых и возвращения артефактов».

Ранее рассказывали про ограбление в Румынии: из больницы в Бухаресте украли три ампутированные ноги.