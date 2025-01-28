Из музея в Нидерландах украли древние экспонаты стоимостью €6 млн

Среди похищенных предметов — золотой шлем, изготовленный примерно в 450 году до нашей эры, а также три дакийских царских браслета, созданных в 50 году до нашей эры. Сообщается, что эти экспонаты были частью временной выставки, посвященной империи Даков. Их привезли из Национального исторического музея в Бухаресте (Румыния).