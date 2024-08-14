Из магазина в Нью-Йорке украли 18-летнего кота

2 августа 2024 года в Квинсе (Нью-Йорк, США) произошло страшное преступление: из гастронома K"Glen Deli and Sari Sari Store украли любимого всеми 18-летнего кота по имени Антонио. Ни о чем не подозревающий питомец, ставший символом магазина, облизывал мокрый после дождя асфальт, когда его бесцеремонно подняли и унесли. Камеры наблюдения запечатлели этот момент.
Люди здесь его любят. Люди всегда заходят в магазин в поисках кота. Они все время спрашивают: «Где кот?».
Алагаси сначала думал, что Антонио просто задержался на прогулке. Однако, когда кот не вернулся в магазин через несколько дней, продавцы и покупатели забили тревогу, ведь он никогда не пропускал приемы пищи. Тогда владелец гастронома посмотрел камеры наблюдения и пришел в недоумение от того, что кто-то просто унес его любимого питомца под мышкой.
Алагаси подождал два дня, прежде чем его жена сообщила о предполагаемой краже в полицию Нью-Йорка. Обеспокоенные клиенты также расклеили объявления о пропаже Антонио по всей округе в надежде, что это поможет вернуть его в целости и сохранности.
Это безумие. Кот живет здесь уже очень-очень давно. Это поступок труса.
У нью-йоркцев с котами особая связь: ранее в кинотеатрах города прошел 73-минутный показ смешных видео с этими животными.