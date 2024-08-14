Из магазина в Нью-Йорке украли 18-летнего кота

Алагаси сначала думал, что Антонио просто задержался на прогулке. Однако, когда кот не вернулся в магазин через несколько дней, продавцы и покупатели забили тревогу, ведь он никогда не пропускал приемы пищи. Тогда владелец гастронома посмотрел камеры наблюдения и пришел в недоумение от того, что кто-то просто унес его любимого питомца под мышкой.