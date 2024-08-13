Из какой ткани шили школьную форму в СССР

Шерстяные ткани производились на крупных комбинатах, таких как Московский камвольный, Ивановский меланжевый и Тверская текстильная фабрика.
Выбор шерсти, по словам эксперта, обуславливался ее прочностью, теплозащитными свойствами и относительной доступностью сырья благодаря развитому овцеводству в республиках Средней Азии.
Летние варианты школьной формы шились преимущественно из хлопка или вискозы. Эти материалы обеспечивали лучшую воздухопроницаемость и комфорт в теплое время года.
С развитием химической промышленности в 1960-х годах в производство школьной формы стали активно внедряться синтетические волокна, особенно полиэстер. Его добавление к шерсти повышало износостойкость ткани и облегчало уход за одеждой.
Качество тканей было предметом постоянного внимания со стороны государства, и предприятия стремились улучшить технологии производства для повышения прочности и комфорта материалов.
А вот цветовая гамма школьной формы в СССР была довольно консервативной. Для мальчиков — темно-синие и черные костюмы, а для девочек — коричневые платья и фартуки. Черные фартуки были для повседневных школьных занятий, а белые — для торжественных случаев.
В середине 1980-х ввели новую форму для старшеклассниц: синие костюмы-тройки: пиджак плюс жилетка и юбка.
К концу существования СССР некоторые фабрики начали экспериментировать с более современными материалами и дизайнами, стремясь сделать форму привлекательнее для учащихся. Однако эти изменения не успели существенно повлиять на общий облик советского школьника до распада страны.
Интересно, что история советской школьной формы уходит корнями в дореволюционную Россию.
После отмены формы в 1917 году, она была вновь введена в 1949 году. «Это решение было продиктовано не только стремлением к дисциплине и единообразию, но и практическими соображениями в условиях послевоенной нехватки одежды. Дизайн и выбор тканей частично вдохновлялись европейскими, особенно немецкими, традициями школьной одежды», — объяснила Юлия Попова.