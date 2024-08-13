Из какой ткани шили школьную форму в СССР

После отмены формы в 1917 году, она была вновь введена в 1949 году. «Это решение было продиктовано не только стремлением к дисциплине и единообразию, но и практическими соображениями в условиях послевоенной нехватки одежды. Дизайн и выбор тканей частично вдохновлялись европейскими, особенно немецкими, традициями школьной одежды», — объяснила Юлия Попова.