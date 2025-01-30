Из какой посуды нельзя есть горячую еду

Выбор правильной посуды — далеко не легкая задача. Качественные столовые предметы способны не только сохранить температуру блюда, но и обеспечить здоровье и безопасность. Некоторые материалы могут вступать в реакцию с горячими продуктами, выделяя вредные вещества, или просто не выдерживать высоких температур. Давайте разберемся, из какой посуды лучше не есть горячую пищу.
Из какой посуды нельзя есть горячее и почему?
Выбор посуды для приготовления, нагревания или просто употребления горячей пищи не так прост, как может показаться на первый взгляд. От повышенных температур некоторые материалы могут трескаться, не выдерживая нагрузки, а какие-то из них — даже выделять ядовитые вещества:
Пластиковая посуда
Большинство видов пластика, особенно дешевого, не предназначено для использования под горячие продукты питания. Даже при небольшом нагревании пластиковых контейнеров, чашек и мисок в микроволновой печи они могут выделять вредные химические вещества, такие как бисфенол А и фталаты. Они оказывают негативное влияние на гормональную систему, провоцируя угнетение выработки тестостерона у мужчин и развитие рака груди, а также заболевания яичников и других внутренних органов у женщин. Особый вред представляют одноразовые пластиковые тарелки и стаканчики, которые скручиваются и плавятся даже в случае, если на них лежат слегка нагретые продукты.
Однако существуют и исключения. Например, полипропилен с маркировкой «PP» считается наиболее безопасным видом пластика с высокой прочностью и теплоотталкивающим свойством. Из этого материала производят крышки для разогрева пищи в микроволновых и свч-печах, а также различные формы для запекания.
Меламиновая посуда
Меламиновая посуда популярна среди хозяек благодаря своей легкости и прочности, но она категорически не подходит для горячей пищи. Такая посуда также изготавливается из термореактивного пластика, который под воздействием пресса способен принимать любую форму.
Меламин — смола, при нагревании выделяющая токсичное вещество формальдегид. Он может вызывать раздражение слизистых, аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем. А длительное вдыхание паров формальдегида провоцирует поражение бронхолегочной системы, развитие кожных заболеваний и даже появление злокачественных опухолей.
При этом меламиновую посуду можно использовать для холодных или комнатной температуры продуктов.
Алюминиевая посуда без покрытия
Алюминий — это реактивный металл, который при контакте с кислыми и солеными продуктами, особенно при нагревании, может выделять ионы алюминия, вредные для здоровья человека. Попадание большого количества алюминия в организм может вызвать нарушения работы нервной системы. Кроме того, установлено его отрицательное влияние на обмен веществ, в особенности минеральный.
Во избежание негативного воздействия оксида алюминия следует использовать посуду из него только с антипригарным покрытием, которое предотвращает контакт металла с пищей.
Антипригарные покрытия, такие как тефлон или керамика, обеспечивают удобство в приготовлении пищи и предотвращают ее прилипание к поверхности.
Но при повреждении посуды с тефлоновым покрытием она также способна выделять вредные вещества, особенно при высоких температурах. А потому следует регулярно осматривать антипригарную посуду и заменять ее, если покрытие повреждено.
Хрустальная и керамическая посуда
Хрусталь, содержащий свинец, также не подходит для горячей пищи: он может выделяться при нагревании и в незначительных количествах попадать в организм человека, а потому хрустальную посуду лучше использовать только для холодных напитков или декоративных целей.
Некоторые виды керамической посуды, особенно кустарного производства, также могут содержать свинцовую глазурь, которая выщелачивается при нагревании и попадает в пищу.
Для безопасной термической обработки продуктов питания производители советуют использовать фарфоровую и фаянсовую посуду с жаропрочным стеклом. Подойдет и посуда из нержавеющей стали: она обладает прочностью, долговечностью и не выделяет вредных веществ при высоких температурах.