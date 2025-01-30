Из какой посуды нельзя есть горячую еду

Большинство видов пластика, особенно дешевого, не предназначено для использования под горячие продукты питания. Даже при небольшом нагревании пластиковых контейнеров, чашек и мисок в микроволновой печи они могут выделять вредные химические вещества, такие как бисфенол А и фталаты. Они оказывают негативное влияние на гормональную систему, провоцируя угнетение выработки тестостерона у мужчин и развитие рака груди, а также заболевания яичников и других внутренних органов у женщин. Особый вред представляют одноразовые пластиковые тарелки и стаканчики, которые скручиваются и плавятся даже в случае, если на них лежат слегка нагретые продукты.