Из главной новогодней елки России сделают скворечники и хоккейные клюшки

«Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров, таких как памятные часы, у которых спилы дерева служат циферблатом, скворечники и кормушки для подкормки птиц в холодное время, а также хоккейные клюшки», — рассказали там.