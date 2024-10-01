Из двух российских зоопарков за неделю пропали 3 детеныша кенгуру

Первыми о пропаже кенгуренка сообщили в Ярославском зоопарке — здесь рассказали, что его похитили в ночь на 27 сентября. Объясняя, почему подозревают именно похищение, в питомнике заявили, что самостоятельно кенгуренок по кличке Крош выбраться и сбежать не мог — он родился зимой, и только в мае показался из сумки матери, он еще маленький и полностью зависит от родительницы. А в ярославском главке МВД отчитались, что «по факту хищения животного из зоопарка» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».