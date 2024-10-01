Из двух российских зоопарков за неделю пропали 3 детеныша кенгуру

Зоозащитники и представители зоопарков всерьез озабочены безопасностью кенгуру — за последнюю неделю из питомников России пропали три детеныша, причем самостоятельно выбраться из вольеров они не могли.
Эпизод 1. Ярославль
Первыми о пропаже кенгуренка сообщили в Ярославском зоопарке — здесь рассказали, что его похитили в ночь на 27 сентября. Объясняя, почему подозревают именно похищение, в питомнике заявили, что самостоятельно кенгуренок по кличке Крош выбраться и сбежать не мог — он родился зимой, и только в мае показался из сумки матери, он еще маленький и полностью зависит от родительницы. А в ярославском главке МВД отчитались, что «по факту хищения животного из зоопарка» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В зоопарке опасаются за состояние Кроша — представители питомника в разговоре с изданием «Подъем» выразили сомнение в том, что кенгуренка смогут правильно содержать, ведь у каждого животного свой сформированный рацион и условия.
Эпизод 2. Калуга
Позже о пропаже заявили также в калужском парке птиц «Воробьи» — здесь в ночь на 30 сентября украли двух кенгурят. Об этом в беседе с RTVI рассказал владелец парка Александр Белявский.
«Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих», — сказал собеседник журналистов.
Кто и зачем мог похитить кенгуру
Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный допустил, что оба эти инцидента могут быть связаны.
«За прошедшую неделю из зоопарков (частных и государственных) нашей страны пропало уже 3 кенгуренка! Скорее всего это коммерческий заказ от кого-то из частников».
Запашный также отметил, что сейчас все зоосообщество подключилось к поискам пропавших кенгурят, и попытался успокоить, заявив, что «как только они где-то появятся, об этом будет мгновенно известно».
Детеныши могут погибнуть
Как рассказал руководитель парка птиц Андрей Ткаченко, украденные животные относятся к виду рыже-серый валлаби из семейства кенгуровых. Эксперт предположил, что животных могли украсть из-за дефицита рынка животных и высокого спроса на кенгуру. По его словам, из Европы сейчас практически не поставляют животных в российские зоопарки, поэтому многие частные коллекционеры ищут сумчатых.
Андрей Ткаченко уточнил, что украденные особи с высокой вероятностью погибнут, если не ухаживать за ними нужным образом, а делать это умеют только специалисты.
«Если человек не имел дела с животными, то он вряд ли их вырастит. Потому что это — детеныши маленькие, они еще питались молоком матери. То есть их надо молоком докармливать. Соответственно, если нет опыта, то животные вряд ли выживут».