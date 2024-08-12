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Из чешской тюрьмы сбежал кенгуру

Полиция Чешской Республики сообщила о необычном беглеце — из тюрьмы в Йиржице сбежал кенгуру.

Источник: Соцсети

Власти Чехии сообщили, что 10 августа из тюрьмы в Йиржице (коммуна Пельгржимовском районе Высочинского края) сбежали два кенгуру, но один из сумчатых практически сразу вернулся обратно. Другой же — по-прежнему числится пропавшим. Как именно кенгуру выбрались на свободу неизвестно, однако для представителей тюрьмы это может стать поводом для беспокойства.

Известно, что в настоящее время в тюрьме содержатся и другие животные, вроде кроликов, лам и петухов. Они являются частью тюремной программы, которая позволяет заключенным, готовящимся к выходу, освоить забытые навыки социального общения.

Кстати, эксперты считают, что, помимо очевидного положительного влияния, домашние питомцы могут также вызывать стресс. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

Кристина Корчанова