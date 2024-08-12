Из чешской тюрьмы сбежал кенгуру

Власти Чехии сообщили, что 10 августа из тюрьмы в Йиржице (коммуна Пельгржимовском районе Высочинского края) сбежали два кенгуру, но один из сумчатых практически сразу вернулся обратно. Другой же — по-прежнему числится пропавшим. Как именно кенгуру выбрались на свободу неизвестно, однако для представителей тюрьмы это может стать поводом для беспокойства.