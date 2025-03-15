Да. Изначально лимонную кислоту химики получили в XVIII веке как раз из лимонного сока — научились извлекать из него цитрат кальция.
Но в наши дни уже никто не использует цитрусовые для получения этой кислоты. Ее по большей части производят методом микробиологического синтеза.
Как и из чего делают лимонную кислоту?
Основным сырьём для лимонной кислоты служат углеводосодержащие материалы, например, кукуруза. А еще сахароза, глюкоза и гидролизаты крахмала. Наиболее распространённым микроорганизмом, используемым в производстве, является плесневый гриб Aspergillus niger. В процессе ферментации он и преобразует углеводы в лимонную кислоту.
Производство лимонной кислоты включает в себя несколько этапов.
Сначала сырье необходимо очистить и подготовить.
После происходит ферментация — к субстрату добавляют микроорганизмы. Причем крайне важно поддерживать оптимальные условия температуры, pH и аэрации.
После завершения ферментации из смеси выделяется лимонная кислота и проходит этапы очистки.
Где применяется лимонная кислота?
В быту лимонная кислота применяется для удаления накипи, очистки поверхностей от жировых и известковых налетов, а также для устранения неприятных запахов.
В пищевой промышленности лимонная кислота используется в качестве регулятора кислотности, консерванта и ароматизатора. Она препятствует росту микроорганизмов, продлевает срок хранения продуктов, и улучшает вкусовые качества кондитерских изделий и соусов.
В промышленности лимонная кислота используется в процессах рафинирования и дезодорирования масел и жиров, а также для очистки оборудования от минеральных отложений. Она помогает предотвращать коррозию и продлевает срок службы оборудования.