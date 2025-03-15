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Из чего делают лимонную кислоту

Многих интересует, имеет ли отношение к цитрусовым то средство, которое хозяйки используют для чистки чайника от накипи. Ответ — в справке aif.ru.

Источник: Image by Freepik

Да. Изначально лимонную кислоту химики получили в XVIII веке как раз из лимонного сока — научились извлекать из него цитрат кальция.

Но в наши дни уже никто не использует цитрусовые для получения этой кислоты. Ее по большей части производят методом микробиологического синтеза.

Как и из чего делают лимонную кислоту?

Основным сырьём для лимонной кислоты служат углеводосодержащие материалы, например, кукуруза. А еще сахароза, глюкоза и гидролизаты крахмала. Наиболее распространённым микроорганизмом, используемым в производстве, является плесневый гриб Aspergillus niger. В процессе ферментации он и преобразует углеводы в лимонную кислоту.

Производство лимонной кислоты включает в себя несколько этапов.

Сначала сырье необходимо очистить и подготовить.

После происходит ферментация — к субстрату добавляют микроорганизмы. Причем крайне важно поддерживать оптимальные условия температуры, pH и аэрации.

После завершения ферментации из смеси выделяется лимонная кислота и проходит этапы очистки.

Где применяется лимонная кислота?

В быту лимонная кислота применяется для удаления накипи, очистки поверхностей от жировых и известковых налетов, а также для устранения неприятных запахов.

В пищевой промышленности лимонная кислота используется в качестве регулятора кислотности, консерванта и ароматизатора. Она препятствует росту микроорганизмов, продлевает срок хранения продуктов, и улучшает вкусовые качества кондитерских изделий и соусов.

В промышленности лимонная кислота используется в процессах рафинирования и дезодорирования масел и жиров, а также для очистки оборудования от минеральных отложений. Она помогает предотвращать коррозию и продлевает срок службы оборудования.