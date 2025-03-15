Из чего делают лимонную кислоту

Основным сырьём для лимонной кислоты служат углеводосодержащие материалы, например, кукуруза. А еще сахароза, глюкоза и гидролизаты крахмала. Наиболее распространённым микроорганизмом, используемым в производстве, является плесневый гриб Aspergillus niger. В процессе ферментации он и преобразует углеводы в лимонную кислоту.