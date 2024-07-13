Из чего делают торт-мороженое?

«Для приготовления торта-мороженого используют только классическое мороженое — из сливок, молока, сахара и воды. После того как все ингредиенты перемешали, их отправляют во фризер. Так называется аппарат, в котором жидкую смесь насыщают воздухом. А мороженое на 50 процентов состоит из воздуха! Массу взбивают, охлаждают до минус пяти градусов и оставляют в покое на несколько часов. Мороженое должно созреть», — рассказали технологи Первому телеканалу.