Одно из самых популярных летних десертов — мороженое. Для большой компании или на семейное торжество часто приобретают торт-мороженое, который выполняет сразу две функции: является украшением стола и охлаждает в жаркий день. Из чего делают торт-мороженое — в материале aif.ru.
Как производят торт-мороженое?
«Для приготовления торта-мороженого используют только классическое мороженое — из сливок, молока, сахара и воды. После того как все ингредиенты перемешали, их отправляют во фризер. Так называется аппарат, в котором жидкую смесь насыщают воздухом. А мороженое на 50 процентов состоит из воздуха! Массу взбивают, охлаждают до минус пяти градусов и оставляют в покое на несколько часов. Мороженое должно созреть», — рассказали технологи Первому телеканалу.
Как отмечают эксперты, хорошее мороженое имеет однородную консистенцию и при температуре минус пять градусов льется, как густая сметана. Упакованное в коробки, оно сразу отправляется в холодильник, где закаляется при температуре минус 35 градусов в течение суток. А после этого хранится при температуре минус 30 в течение года, при температуре минус 18 градусов — полгода.
Что входит в состав торта-мороженого?
Торт-мороженое, как правило, полностью состоит из замороженного десерта и различных начинок. Иногда может быть оформлен на корже или песочной крошке. Поэтому и ингредиенты, из которых делается такой торт, должны совпадать с составом мороженого.
В зависимости от вида и рецептуры десерта, в качестве ингредиентов используют цельное и сгущенное молоко, сливочное масло, сливки, яйца, сахар, питьевую воду. Для наполнителей используют кофе, какао, фрукты и фруктовое пюре, ягоды, орехи, джемы. Также могут быть использованы кондитерские посыпки, топинги, вафли, печенье, кукурузные хлопья.
Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром», предупреждает Роспотребнадзор.
Жирность может быть разной. У молочного мороженого — до 7,5 процента, у сливочного — 8−11,5 процента, у пломбира — 12−20 процентов. Чем жирнее мороженое, тем дольше торт не будет таять при комнатной температуре.
По данным ведомства, по технологии производства мороженого предусмотрены стабилизаторы — они позволяют продукту держать форму.
Как правило, их содержание находится в пределах гигиенической нормы.
Как выбрать торт-мороженое в магазине?
Если упаковка прозрачная, то первым делом нужно оценить внешний вид торта: он должен выглядеть так же, как десерт на картинке.
— Поскольку торт — это король любого праздника, покупая его в прозрачной упаковке, мы можем оценить, насколько он ровный и целостный. На нем не должно быть наледи, говорящей о том, что торт размораживался и вновь замораживался. По внешнему виду торт-мороженое должен быть красивым и очень аппетитным, — рассказала телеканалу Москва 24 кондитер Ольга Лакомка.
Эксперт советует внимательно изучать состав торта-мороженого. В начале списка должны быть сливки и молоко — это основа. Также обратить внимание на начинку. Лучше всего, если все ингредиенты будут натуральными.
«Часто производители добавляют растительные жиры, используют пальмовое масло. В этом случае мороженое тает намного медленнее, но при этом уже не такое натуральное и вкусное», — отметила эксперт.
Торт-мороженое, приготовленный из натуральных качественных ингредиентов, не может стоить меньше тысячи рублей за килограмм.