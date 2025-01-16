Из больницы в Бухаресте украли три ампутированные ноги

Эта новость могла произойти в Санкт-Петербурге, но случилась в столице Румынии: 10 января из Городской больницы имени доктора Иона Кантакузино украли три ноги.
Ампутированные конечности похитил мужчина в куртке и спортивных штанах: ноги он вынес из больничного морга в двух сумках.
Как пишет Romania Insider, две ноги с тех пор уже нашли: одну на территории больницы рядом с отделением, а вторую на улице недалеко от медучреждения. Третью же ногу до сих пор ищут.
За халатность и допущение воровства конечностей больницу оштрафовали на 4400 румынских леев (93 тысячи рублей). Тем временем медики начали собственное расследование инцидента. Главврач больницы, профессор Юлиан Брезеан, внимательно изучивший записи с камер, уточнил, что событие произошло в 18:57.
«Неизвестный мужчина проник в морг, дверь в который была не заперта. В соседнем отделении биологических отходов он позаимствовал большую желтую сумку, в которой и вынес конечности», — рассказал он.
13 января стражи порядка нашли подозреваемого в необычном ограблении: сейчас его допрашивает полиция. Мужчина сообщил, что на территорию больницы он попал, перепрыгнув через забор.
Первоначальным планом мужчины было собрать использованные пластиковые бутылки и сдать их на станции переработки, чтобы заработать денег. О том, что находилось внутри сумок, которые он вынес, подозреваемый, по его словам, не знал.
Историческая справка: доктор Ион Кантакузино, чье имя носит больница, был учеником русского врача Ильи Ильича Мечникова, возглавлял институт бактериологии и иммунологии человека в Бухаресте, работал министром здравоохранения Румынии, а еще в 1933 году основал в стране Противотуберкулёзную лигу.
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