Из библиотек Франции пропадают произведения Пушкина

Из крупнейших западных библиотек пропали сотни произведений русской литературы XIX века. Как сообщает «Иносми» со ссылкой на французское издание Le Figaro, следователи подозревают, что в этом замешана международная сеть преступников, специализирующихся на подделке рукописей и редких изданий.
Первый вор был замечен в марте 2023 года. В Библиотеку Франсуа Миттерана в Париже пришел мужчина и попросил показать оригинальные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского и Михаила Лермонтова. Он объяснил, что пишет диссертацию о демократии в русской литературе XIX века.
Мужчина несколько часов листал книги, а потом приходил в читальный зал снова и снова. Всего до октября 2023 года он около сорока раз посещал библиотеку. А однажды пропал. Вместе с ним исчезли и произведения Пушкина.
Через время сеть управления наследием BiblioPat и Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей оповестили библиотекарей о том, что во Франции действуют похитители русской литературы. В Библиотеке Франсуа Миттерана решили проверить книги Пушкина, которыми интересовался мужчина, и заметили, что они заменены копиями.
Позже пытались ограбить еще несколько библиотек Франции по ночам, однако у преступников ничего не получилось, так как все ценные книги после закрытия учреждений убирали из читальных залов в кладовые и закрывали двери на ключ.
По делу о кражах были задержаны болгарин и его два сообщника. Им было предъявлено обвинение в организации групповой кражи и преступном сговоре.
Следователи выяснили, что пострадали учреждения и в других странах: аналогичные кражи были зафиксированы в Германии, Австрии, Польше, Швейцарии, Литве, Латвии, Финляндии и Эстонии. В каждой из библиотек таинственным образом исчезли десятки и даже сотни оригиналов произведений знаменитого русского поэта Александра Пушкина.
Пока некоторые считают, что книги украли для того, чтобы вернуть в Россию произведения литературы, другие думают, что мотивы преступников напрямую связаны с финансами.
«Оригиналы произведений Пушкина по стоимости на сегодняшний день значительно превосходят книги Толстого или Достоевского, не только благодаря их большей давности, но и по причине малого количества прижизненных изданий. Например, “Евгения Онегина” издавали по главам», — говорят специалисты.
Печатное издание Пушкина может стоить от трех до семи тысяч евро, в зависимости от степени сохранности, известности коллекции, в которой оно находится, наличия дарственной надписи, а также от того, оригинальны ли переплеты и соответствуют ли они периоду издания.
К настоящему времени многие подозреваемые задержаны и допрошены по делу об организации групповой кражи. Библиотеки и книжные магазины предупреждены о похитителях, а власти планируют поймать не только преступников, но и заказчиков.
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Анна Морозова