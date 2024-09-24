Из 1000-летней косточки вырастили дерево. Его упоминали в Библии

Международная группа ученых из Израиля, США, Австралии и Швеции сумела вырастить упомянутое в Библии дерево из семени возрастом около 1 тыс. лет. Семечко было найдено в Иудейской пустыне, недалеко от Иерусалима. Специалисты назвали саженец «Шиба» и установили, что он принадлежит к роду Commiphora. Об этом сообщает портал The Independent со ссылкой на Communications Biology.
Семя было найдено в 1980-х годах в одной из пещер на территории Иудейской пустыни.
Анализ ДНК показал, что это растение может быть связано с «иудейским бальзамом», который не раз упоминался в тексте Библии.
Специалисты назвали саженец «Шиба» и установили, что он принадлежит к уникальному роду растений Commiphora, которые и сегодня широко распространены в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове. Ученые потратили около 14 лет, чтобы вырастить дерево высотой 3 м.
Молодое дерево пока не начало цвести и приносить плоды, что усложняет его сравнение с современными видами. Исследователи считают, что среда, в которой оно растет сейчас, может не подходить для цветения и размножения растения.
Смола этого дерева высоко ценилась за целебные свойства и использовалась в качестве парфюмерии, лекарств и противоядий. Сообщается, что в прошлом бальзам из смолы этого растения, который в Библии называют «цори», ценился по всей Римской империи и широко применялся в медицинских целях. Исследователи предполагают, что в библейские времена это дерево использовалось для прививки иудейского бальзамного дерева.
Ранее в Иерусалиме обнаружили массивный ров, который использовался для укрепления и защиты Храмовой горы и царского дворца в Иерусалиме в библейскую эпоху.
Археологи не знали точного расположения сооружения и не могли его найти в течение 150 лет. Его обнаружили благодаря недавним раскопкам на стоянке Гивати (Givati Parking Lot). В глубину ров достигал не менее 9 м, а в ширину — 30 м. В ходе его строительства потребовались существенные навыки и ресурсы в области инженерного дела — ров изменил естественный ландшафт и демонстрировал мощь местных царей. Это сооружение упоминалось в Библии.