Из 1000-летней косточки вырастили дерево. Его упоминали в Библии

Археологи не знали точного расположения сооружения и не могли его найти в течение 150 лет. Его обнаружили благодаря недавним раскопкам на стоянке Гивати (Givati Parking Lot). В глубину ров достигал не менее 9 м, а в ширину — 30 м. В ходе его строительства потребовались существенные навыки и ресурсы в области инженерного дела — ров изменил естественный ландшафт и демонстрировал мощь местных царей. Это сооружение упоминалось в Библии.