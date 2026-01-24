Иванников назвал «похищение» подростка в Красноярске спецоперацией СБУ

Как сообщалось, правоохранители нашли школьника живым и невредимым в арендованной квартире. Он находился там вместе с 18-летней жительницей Сургута, с которой был едва знаком. Следственный комитет установил, что 21 января девушка, действуя в сговоре со злоумышленниками, прилетела в Красноярск, а на следующий день пришла домой к подростку. Вместе они вскрыли сейфы и похитили 3 млн рублей. Вечером того же дня подозреваемая передала деньги мошенникам, оставив часть себе. Затем вместе с подростком она направилась в квартиру, арендованную неизвестными лицами, где они ожидали дальнейших указаний.
«Ситуацию целесообразно рассматривать в контексте проведения специальной военной операции. Подобные мошеннические схемы сформированы в Киеве Службой безопасности Украины, которая активно использует злоумышленников в своих корыстных и преступных интересах. Эту практику ввёл Василий Малюк* (экс-глава СБУ), и сейчас она широко применяется в отношении России», — сказал Иванников.
Военный эксперт констатировал: вербовка подростка — дело нехитрое для опытного профессионального оперативника.
«Мы имеем дело с подготовленным и матерым врагом, который не считается ни с моралью, ни с нравственностью и готов на самые тяжкие преступления. О нюансах следствия говорить, конечно, пока рано, но очевидно одно: СБУ оказывала влияние и на мальчика, и на девушку, мотивируя их действия. Возможно, это происходило под угрозой расправы — либо над ними лично, либо над их близкими родственниками», — сказал Иванников.
По словам эксперта, с каждым подобным случаем российская судебно-правоохранительная система должна разбираться индивидуально и крайне внимательно, чтобы ни один эпизод преступной деятельности СБУ не остался незамеченным и был качественно задокументирован.
«В этой истории самое главное — сохранение человеческих жизней: как самих подростков, так и потенциальных жертв преступления. Я считаю это большой победой российских правоохранительных органов. Данный опыт будет тщательно изучен для создания комплекса профилактических мер, которые позволят в будущем предотвращать случаи, подобные произошедшему в Красноярске», — подытожил Иванников.
* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.