Иванников назвал «похищение» подростка в Красноярске спецоперацией СБУ

Как сообщалось, правоохранители нашли школьника живым и невредимым в арендованной квартире. Он находился там вместе с 18-летней жительницей Сургута, с которой был едва знаком. Следственный комитет установил, что 21 января девушка, действуя в сговоре со злоумышленниками, прилетела в Красноярск, а на следующий день пришла домой к подростку. Вместе они вскрыли сейфы и похитили 3 млн рублей. Вечером того же дня подозреваемая передала деньги мошенникам, оставив часть себе. Затем вместе с подростком она направилась в квартиру, арендованную неизвестными лицами, где они ожидали дальнейших указаний.