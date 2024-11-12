Иванка Трамп: непо-бейби или советник президента. Что мы знаем о ней

На очередных выборах президента США победил Дональд Трамп, который занимал этот пост с 2017 по 2021 год. Одним из главных лиц первой президентской кампании (а после — советником президента) политика стала его старшая дочь Иванка. Но в этот раз она не появилась ни на одном предвыборном мероприятии.
РБК Life рассказывает, кто такая Иванка Трамп и как она стала частью политического имиджа отца.
«Она привыкла к всеобщему вниманию задолго до того, как устроилась в Белый дом», — пишет о ней Time. И это не преувеличение. Папарацци начали преследовать ее еще в школе, пытаясь взять комментарий о разводе звездных родителей. Ивана Мари Трамп, которую все знают как Иванку, родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. У нее есть родные братья Дональд и Эрик и единокровные сестра Тиффани и брат Бэррон. Родители развелись, когда Иванке было 11 лет.
Впервые Трамп вывел дочь в свет в 1991 году, и с тех пор Иванка не была в тени. Будучи подростком, она стала строить карьеру модели и скоро подписала контракт с Elite Model Management, с которым у Трампа были «давние неформальные отношения». Vanity Fair отмечает, что непо-бейби стали ходить по подиуму задолго до Кайи Гербер и Лилы Мосс — дочерей Синди Кроуфорд и Кейт Мосс. В 1997-м она появилась на обложке подросткового журнала Seventeen и стала соведущей конкурса красоты «Юная мисс США». Но, не поднявшись на модный олимп, в конечном итоге переключилась на бизнес. В 2004-м девушка окончила Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете и присоединилась к семейному делу. А за год до этого снялась в документальном фильме «Рожденный богатым» о детях богатых родителей.
Ее первой работой стала должность менеджера в инвестиционном фонде недвижимости Forest City Enterprises (позже она напишет в книге, что коллеги и рабочие на стройплощадках неоднократно свистели ей вслед, но до прямых домогательств дело не дошло). В 2005 году 24-летняя девушка присоединилась к компании застройщика The Trump Organization. Вскоре она познакомилась с Джаредом Кушнером — сыном миллиардера и владельца компании по недвижимости Чарльза Кушнера, который является одним из лидеров еврейской общины в Нью-Йорке. Иванка вышла за него замуж в 2009 году, предварительно приняв иудаизм. У них родились трое детей: дочь Арабелла (2011) и два сына — Джозеф (2013) и Теодор (2016). В июне прошлого года супруги отпраздновали бат-мицву (достижение девочкой 12 лет — религиозного совершеннолетия в иудаизме) дочери.
Параллельно Иванка Трамп развивала светский и публичный имидж. Почти десять лет она вместе с братом Дональдом была в жюри реалити-шоу «Ученик» на канале NBC, которое вел ее отец. Она выпустила две книги по саморазвитию (вторая стала бестселлером в США) и линейки одежды, обуви, украшений, парфюма. Трамп даже основала компанию Ivanka Trump Collection, но после вступления отца на пост президента США она покинула компанию, а спустя полтора года объявила о ее закрытии.
Политические взгляды и карьера Иванки Трамп
Девушка поддерживала как Республиканскую, так и Демократическую партию. В 2007 году она поддержала Хиллари Клинтон, пожертвовав демократам $1 тыс., и продолжает близко дружить с ее дочерью Челси Клинтон. В 2012-м она поддержала Митта Ромни от республиканцев вместе с другими родственниками по настоянию отца. Год спустя они с мужем провели у себя дома на Манхэттене мероприятие по сбору средств для сенатора-демократа от Нью-Джерси Кори Букера.
Но после выдвижения Дональда Трампа на пост президента США его дочь определилась с политическими взглядами. Газета The New York Times назвала «папину дочку» и «любимицу» среди детей Трампа ни много ни мало его «суррогатной политической супругой» (так как Мелания Трамп чувствовала себя на публике некомфортно) и «центральной фигурой» в кампании политика.
В январе 2017 года она ушла не только из компании Ivanka Trump Collection, но и The Trump Organization. К тому моменту она была исполнительным вице-президентом по развитию и приобретениям и лично вела переговоры почти по всем крупным сделкам. Ее заслугой, например, считается контракт на реконструкцию почтового павильона 1930-х годов в Вашингтоне и перестройку его в отель. Ее вклад в развитие компании отмечали эксперты, в частности Forbes.
С постов издателя New York Observer и руководителя девелоперской компании Kushner Companies ушел и ее супруг. В марте 2017 года Иванка Трамп приступила к обязанностям специального советника президента на безвозмездной основе и заодно стала главой созданного тогда же Управления экономических инициатив и предпринимательства (администрация Джо Байдена потом упразднила его). Среди сотрудников Белого дома она получила прозвище «королевская принцесса». Джаред же стал старшим советником президента.
Сообщалось, что она внесла значительный вклад в первую речь-обращение отца к Конгрессу. В 2018 году Трамп возглавила американскую делегацию на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, вместе с мужем приняла участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, а спустя год сопровождала отца на саммите G20 в Осаке. В 2019-м дочь президента состояла в делегации от США на переговорах между Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне.
Вторая президентская кампания Дональда Трампа
В августе 2020 года республиканская партия выдвинула Трампа в качестве кандидата в президенты, Майка Пенса — в вице-президенты. Их соперниками стали Джо Байден и Камала Харрис соответственно. В ходе предвыборной гонки Трамп заявил, что его дочь была бы лучшим вице-президентом, чем Харрис, и добавил, что на этой должности нужна именно она.
Незадолго до выборов, которые Трамп в итоге проиграл, прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась ее гонорарами в рамках административного расследования деловых отношений президента. Часть списанных им налогов могла пойти именно ей.
По данным Bloomberg, доходы Иванки Трамп и Джареда Кушнера во время первого президентства Трампа упали примерно на 23%.
Жизнь Иванки Трамп сейчас
В 2021-м генеральный прокурор штата Нью-Йорк подала гражданский иск против Трампа и его детей за мошенничество и введение в заблуждение госорганов. Иванка Трамп фигурировала как ответчик. Спустя почти год апелляционный суд Нью-Йорка отклонил иск из-за истечения срока давности.
В июле 2022 года Иванка Трамп потеряла мать. На похоронах Иваны Трамп была вся семья Трампов, включая Дональда и Меланию Трамп. Недавно же семейство отпраздновало 98-летие Марии Зельничковы, матери Иваны Трамп, о чем ее внучка рассказала в соцсетях.
После президентства Трампа его с дочерью пути разошлись. Она не поддержала заявление политика, что у того «украли» победу на выборах в 2020 году. Спустя два года наследница отказалась участвовать в новой предвыборной компании отца, объяснив это желанием сосредоточиться на семье и детях.
Как пишет The New York Times, в этот раз Иванка Трамп была «молчаливым наблюдателем». Но не только ради поддержания семейного очага, но и из-за уголовного дела Трампа о вмешательстве в выборы (разбирательство по которому сейчас приостановили). Год назад она даже дала показания в суде, заявив, что не была «посвящена» в финансовые дела своего отца. Джаред Кушнер заверил, что его жена «закрыла эту главу своей жизни», хотя сам он, по словам источников, имеет шансы вернуться в Белый дом.
Летом Иванка Трамп назвала политику жестким делом и выразила мнение, что нужно либо полностью включиться в игру, либо полностью выйти из нее. Сейчас супруги с детьми живут в Майами в особняке за $24 млн и «стали богаче», чем в период первого срока Дональда Трампа. По последним данным Forbes, ее состояние оценивается в $50 млн, ее мужа — почти $1 млрд.