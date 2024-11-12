Иванка Трамп: непо-бейби или советник президента. Что мы знаем о ней

Впервые Трамп вывел дочь в свет в 1991 году, и с тех пор Иванка не была в тени. Будучи подростком, она стала строить карьеру модели и скоро подписала контракт с Elite Model Management, с которым у Трампа были «давние неформальные отношения». Vanity Fair отмечает, что непо-бейби стали ходить по подиуму задолго до Кайи Гербер и Лилы Мосс — дочерей Синди Кроуфорд и Кейт Мосс. В 1997-м она появилась на обложке подросткового журнала Seventeen и стала соведущей конкурса красоты «Юная мисс США». Но, не поднявшись на модный олимп, в конечном итоге переключилась на бизнес. В 2004-м девушка окончила Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете и присоединилась к семейному делу. А за год до этого снялась в документальном фильме «Рожденный богатым» о детях богатых родителей.