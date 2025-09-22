5 сентября сообщалось, что единомышленники главы руководителя Гагаузской автономии Евгении Гуцул провели акцию поддержки у ворот тюрьмы № 13 в Кишиневе в день рождения политического деятеля. Сторонники башкана Гагаузии, которой 5 сентября исполнилось 39 лет, спели для политика советскую военную песню «Катюша». Как отмечал «Sputnik», композиция прозвучала «как символ стойкости и несгибаемого духа».