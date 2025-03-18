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Иван Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу

Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) по производству шоу в центре Парижа. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

По информации агентства, это произошло 11 марта 2024 года. Уточняется, что сфера деятельности телеведущего описана как «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».

Адресом ИП — жилой дом в седьмом округе столицы Франции, недалеко от парламента государства.

Также в списке жильцов есть другая компания, зарегистрированная Ургантом и его супругой десять лет назад.

При этом одна из жительниц дома заявила в беседе с агентством, что не встречала русских и никого похожего на Урганта в том числе.

Ранее, 31 мая 2024 года, сообщалось, что парламентарии Нидерландов Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили главе МИД королевства Ханке Брюинс Слот список вопросов для разъяснения, касающихся выступления журналиста Владимира Познера и Урганта в Theater Amsterdam в нидерландской столице. Парламентарии уверены, что Ургант и Познер якобы «распространяли пророссийскую пропаганду».