Иван Ургант зарегистрировал в Париже ИП по производству шоу

По информации агентства, это произошло 11 марта 2024 года. Уточняется, что сфера деятельности телеведущего описана как «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».
Адресом ИП — жилой дом в седьмом округе столицы Франции, недалеко от парламента государства.
Также в списке жильцов есть другая компания, зарегистрированная Ургантом и его супругой десять лет назад.
При этом одна из жительниц дома заявила в беседе с агентством, что не встречала русских и никого похожего на Урганта в том числе.
Ранее, 31 мая 2024 года, сообщалось, что парламентарии Нидерландов Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили главе МИД королевства Ханке Брюинс Слот список вопросов для разъяснения, касающихся выступления журналиста Владимира Познера и Урганта в Theater Amsterdam в нидерландской столице. Парламентарии уверены, что Ургант и Познер якобы «распространяли пророссийскую пропаганду».