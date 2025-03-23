Иван Ургант задолжал за коммуналку больше ста тысяч рублей

Известный телеведущий Иван Ургант оказался в списке должников по коммуналке. Среди звезд это не редкость, например, недавно в должники записали Татьяну Брухунову. Жена Евгения Петросяна является известной модницей и носит исключительно брендовые вещи, но заплатить за коммуналку она не смогла.
Аналогичная проблема была у Лолиты Милявской, теперь вот и Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе задолжали 117 тысяч рублей. Эта сумма набежала за три квартиры в Москве.
В собственности у телеведущего только одна жилплощадь в Старомонетном переулке, ее площадь составляет 101 квадратный метр. Долг по ней 16,5 тыс.рублей.
Остальные две — в Хамовниках и на Спиридоновке- оформлены на Наталью Кикнадзе. За жилье площадью в 268 и 202 кв.метров начислен долг в 101 тысячу рублей.
Общая стоимость всей недвижимости составляет порядка 600 млн рублей, пишет газета Zhizn.