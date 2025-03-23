Иван Ургант задолжал за коммуналку больше ста тысяч рублей

Известный телеведущий Иван Ургант оказался в списке должников по коммуналке. Среди звезд это не редкость, например, недавно в должники записали Татьяну Брухунову. Жена Евгения Петросяна является известной модницей и носит исключительно брендовые вещи, но заплатить за коммуналку она не смогла.