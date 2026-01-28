Популярные темы
Итоги визита: для чего лидер Сирии приехал в Москву

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа отметил, что Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии и назвал интеграцию Заевфратья на северо-востоке страны важным шагом в этом направлении. Эксперты рассказали ВФокусе Mail, какие вопросы для лидеров России и Сирии являются наиболее важными.

Источник: РИА "Новости"

«Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», — заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Напомним, 18 января аш-Шараа одобрил новое соглашение с действующими в Заевфратье курдскими формированиями о перемирии. Теперь провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль новых властей республики.

Отношение новых властей Сирии к России

Политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что сегодня Ахмеду аш-Шарау принципиально важно найти равновесие между всеми крупными державами, которые так или иначе заинтересованы в разрешении сирийского конфликта. Речь идет о США, Турции и России.

«Визит первого лица Сирии связан с попыткой выявить основные противоречия между странами, чтобы стабилизировать свое непростое положение», — говорит Каринэ Геворгян, подчеркивая особую важность темы российского присутствия в Восточном Средиземноморье (город Тартуса) для переговоров, а также наличие авиабаза «Хмеймим».

На сегодняшний день это один из самых актуальных вопросов для Кремля, полагает эксперт.

Востоковед, эксперт РСМД в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов считает, что у Москвы и у Дамаска есть взаимный интерес друг к другу.

«Возможно на переговорах были затронуты такие темы, как переформатирование военного присутствия в Сирии и перспективы торгово-экономических отношений, а также конфликт Сирии с Израилем. Ахмед аш-Шараа заинтересован в подписании соглашения о безопасности с Тель-Авивом. Поскольку на сирийского президента оказывается давление со стороны западных стран», — считает эксперт.

Уравновесить возможности всех заинтересованных сторон сирийский лидер может благодаря сохранению российских баз, ибо это даст ему аргументы в дискуссии с США и ЕС, следует из выводов Семенова.

Поражение Башара Асада в гражданской войне создало определенные сложности, с которыми Кремль продолжает работать, однако Ахмед аш-Шаар стремится сохранить определенную самостоятельность, он не желает становиться заложником ситуации и превращаться в слепого проводника чуждых Сирии национальных интересов, считают опрошенные ВФокусе Mail.


Также аналитики отметили, что у России есть определенное пространство для маневра. Ахмед аш-Шаар понимает, что в отличие от Турции, которая стремится к территориальным приобретениям за счет его государства, и стран Запада, использующих затяжные конфликты на Ближнем Востоке для давления на собственных геополитических конкурентов, наша страна не стремится к агрессивному вмешательству во внутренние дела Сирии и не пытается подорвать ее суверенитет. Так, состоявшийся визит может стать важным шагом к закреплению баланса сил в Сирии, где Россия остаётся ключевым игроком, несмотря на все изменения последних лет.

Кирилл Новиков.

