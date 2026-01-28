

Также аналитики отметили, что у России есть определенное пространство для маневра. Ахмед аш-Шаар понимает, что в отличие от Турции, которая стремится к территориальным приобретениям за счет его государства, и стран Запада, использующих затяжные конфликты на Ближнем Востоке для давления на собственных геополитических конкурентов, наша страна не стремится к агрессивному вмешательству во внутренние дела Сирии и не пытается подорвать ее суверенитет. Так, состоявшийся визит может стать важным шагом к закреплению баланса сил в Сирии, где Россия остаётся ключевым игроком, несмотря на все изменения последних лет.