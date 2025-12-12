Итоги пятилетия главного закона страны: как конституционные поправки 2020 года изменили Россию

Такой шаг, по мнению эксперта, особенно актуален «на фоне попыток ограбления России», так как позволил бы преследовать виновных в любой точке мира. Он отметил, что любая страна, включая США с их многочисленными поправками, имеет право адаптировать свою правовую систему к вызовам времени и Россия, исходя из своего статуса, тоже может себе это позволить.