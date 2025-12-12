Итоги пятилетия главного закона страны: как конституционные поправки 2020 года изменили Россию

Поправки 2020 года, затронувшие статью 41, создали новый конституционный каркас для страны. "Конституция — это живой организм, который должен отвечать интересам государства и общества на каждом этапе, — подчеркивает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
По мнению политолога Дмитрия Орлова, обновленный документ стал уникальной «рамкой» для гарантирования суверенитета страны и социального характера государства в преддверии СВО.
«Все изменения, внесенные в Основной закон после всенародного голосования 2020 года, способствовали и способствуют развитию политических институтов именно в этой логике», — пояснил ВФокусе Mail эксперт.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов видит главный результат обновления Конституции в том, что она превратилась в работающий механизм, дающий России правовые основания для противодействия историческим вызовам.
Именно конституционные нормы создали ту стабильную правовую основу, которая позволила России уверенно развиваться и наращивать свой потенциал. Они сделали наше государство крепче, и сегодня, в период серьезных испытаний, именно Конституция служит главным гарантом и инструментом для защиты национальных интересов перед лицом внешних вызовов и угроз.
По его мнению, жизнь показала, что внесение поправок «было абсолютно правильным и своевременным решением, которое сегодня позволяет России пройти сквозь годы турбулентности, новых вызовов и угроз более эффективно».
Политолог Мухин уверен, что и в нынешней версии Основного закона есть потенциал для улучшений. Например, для дальнейшего усиления суверенитета можно было бы сделать российское законодательство экстерриториальным, как в Соединенных Штатах.
Такой шаг, по мнению эксперта, особенно актуален «на фоне попыток ограбления России», так как позволил бы преследовать виновных в любой точке мира. Он отметил, что любая страна, включая США с их многочисленными поправками, имеет право адаптировать свою правовую систему к вызовам времени и Россия, исходя из своего статуса, тоже может себе это позволить.
«К сожалению, рабочая группа по подготовке поправок не стала постоянной, хотя я был среди экспертов, которые это предлагали. Для перманентного оздоровления необходимо, чтобы такая группа выявляла лакуны и вырабатывала механизм его постоянного обновления. Это как регулярный чекап для поддержания здоровья, ведь правовой статус — это то же самое здоровье общественного организма», — отмечает Мухин.
От слов к делам
На практике обновление воплотилось в двух ключевых направлениях: социальная защита и государственный суверенитет. В социальной сфере, как указывает Бессарабов, прорывом стали конституционные гарантии, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, а пенсии подлежат ежегодной индексации для всех. «Президент поставил точку в этой дискуссии о приоритетах на основе нашей Конституции», — пояснил парламентарий.
«Теперь все пенсионеры, независимо от факта работы, имеют равные права на ежегодную индексацию пенсий. Этот принцип не только закреплен в бюджетном законодательстве, но и напрямую реализуется в регулярных выплатах», — добавил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
В сфере суверенитета поправки установили приоритет национального права и четко определили статус территорий. «Территории, вошедшие в состав Российской Федерации на основе референдума, получили окончательный правовой статус. Это невозможно изменить даже при желании», — заявил ВФокусе Mail политолог Мухин.
Бессарабов, развивая эту мысль, добавил, что теперь любые посягательства на целостность страны являются неконституционными со всеми вытекающими последствиями.
Любые замыслы или умыслы, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, являются прямым нарушением Основного закона.
Он отметил, что в Конституции содержится очень сильная новая статья 61.1, согласно которой Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником в отношении ряда международных организаций.
«В Основном законе говорится, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших идеалы и веру в Бога, а также обеспечивает преемственность развития российского государства и признает исторически сложившееся государственное единство», — сказал спикер.
В этой же статье закреплено, что в России чтут память предков — защитников Отечества, обеспечивая защиту исторической правды.
Современные вызовы и угрозы во многом связаны именно с нападками на историю, попытками переписать правду и умалить подвиг русского народа. Конституция не допускает такого размывания и защищает национальные устои.
По его мнению, нормы Конституции полностью соответствуют сегодняшним запросам общества, отражают базовые убеждения россиян и доказали свою высокую эффективность как в социальной и экономической политике, так и в сфере государственного управления.
Семейные ценности
Важнейшим смысловым итогом поправок стало конституционное закрепление традиционных духовно-нравственных основ российского общества, отметили опрошенные ВФокусе Mail эксперты. Нормы о защите семьи, материнства, отцовства и детства, а также о браке как союзе мужчины и женщины были обозначены как основа для сохранения национальной идентичности.
«Это то, что сплачивает российский народ. То, что дает нам силы и является своеобразным водоразделом в мировом обществе сегодня», — рассказал Бессарабов, подчеркнув, что многие страны разделяют эти ценности.
Особое внимание было уделено детям как приоритету государственной политики. В Основном законе прямо указано, что государство создает условия для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития подрастающего поколения. «Дети — важнейший приоритет государственной политики России», — процитировал Конституцию депутат. Эта норма напрямую связана с практическими шагами последних лет — от патриотических уроков в школах до развития гражданственности.
Поправки также четко прописали принцип единства многонационального народа России. При закреплении статуса русского языка как государствообразующего Конституция гарантирует всем народам страны право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения. Как отметил парламентарий, эти базовые положения стали мощной платформой для совершенствования миграционного законодательства и укрепления общественной стабильности.