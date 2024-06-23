Итальянский остров Капри закрыли для туристов из-за проблем с водой

Такое распоряжение дал мэр Паоло Фалько после выхода из строя водопровода, передает ANSA.
Он отметил, что нельзя гарантировать предоставление основных услуг «тысячам людей», ежедневно приезжающим на остров в курортный сезон. На Капри могут пустить только тех туристов, которые имеют бронь в отеле с «достаточными водными ресурсами», чтобы гарантировать гостеприимство". Бронь нужно показать в кассе при покупке билета на паром, который следует до острова. Также высаживаться на острове имеют право жители Капри.
ANSA отмечает, что такие требования привели к образованию очередей в портах, откуда отправляются паромы на Капри. С уже вышедшими в направлении острова судами связались морские власти и приказали им вернуться в порты обратно.
До этого сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты решили помогать другим странам решить проблему нехватки воды.