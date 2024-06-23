Итальянский остров Капри закрыли для туристов из-за проблем с водой

Он отметил, что нельзя гарантировать предоставление основных услуг «тысячам людей», ежедневно приезжающим на остров в курортный сезон. На Капри могут пустить только тех туристов, которые имеют бронь в отеле с «достаточными водными ресурсами», чтобы гарантировать гостеприимство". Бронь нужно показать в кассе при покупке билета на паром, который следует до острова. Также высаживаться на острове имеют право жители Капри.