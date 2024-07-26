Итальянский мэр гуляет вместе с горожанами, чтобы сбросить вес

Люди приходят поддержать Лучиано — но каждый десятый, как замечает мэр, заодно задает ему вопросы на волнующие темы. Но мэр не против: он все равно хотел бы общаться с горожанами, и признается, что ходить в одиночку ему было бы слишком скучно, и скорее всего он быстро бросил бы это занятие. А теперь мэр даже рассматривает возможность превратить прогулки в пробежки.