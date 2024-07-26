Итальянский мэр гуляет вместе с горожанами, чтобы сбросить вес

Лучиано Фрегонезе —мэр городка Вальдобьядене около Венеции, в котором живет 10 тысяч человек. Ему 47 лет. В этом году он в третий раз выиграл выборы, и среди прочего пообещал избирателям, что возьмет себя в руки и станет лучше следить за здоровьем.
Сидячая работа и плотный график и правда сказались на фигуре мэра: сейчас народный избранник весит 140 килограммов. Лучиано намерен вернуть себе вес в 90 килограммов, и для этого решил начать заниматься спортивной ходьбой — но не сам по себе, а вместе с горожанами.
Мэр признается газете The Guardian, что виной всему не только должность мэра: он просто довольно ленив и ведет сидячий образ жизни. А еще мэр любит поесть и выпить, и из-за работы часто ест поздно вечером.
Других проблем со здоровьем у Лучиано нет, но он все же решил взяться за ум, пока не стало слишком поздно.
Друг предложил ему начать с вечерних прогулок во вторник, но в этот день мэр обычно встречался с избирателями. Лучиано подумал и решил совместить два занятия.
Прогулка мэра занимает 5,5 километров, из них 250 метров вверх по склону холма. На первую публичную прогулку пришло 45 человек, сейчас же их обычно приходит больше двухсот. Некоторые заодно выгуливают и собак.
Люди приходят поддержать Лучиано — но каждый десятый, как замечает мэр, заодно задает ему вопросы на волнующие темы. Но мэр не против: он все равно хотел бы общаться с горожанами, и признается, что ходить в одиночку ему было бы слишком скучно, и скорее всего он быстро бросил бы это занятие. А теперь мэр даже рассматривает возможность превратить прогулки в пробежки.
В столице Канады, Оттаве, тоже появился необычный мэр — ночной: он верит, что в одиночку сможет прокачать ночную жизнь города.
Георгий Мазуркевич