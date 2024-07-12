Итальянские власти конфисковали поддельное оливковое масло почти на $1 миллион

По данным Международного совета по оливкам, в последние годы участились случаи продажи фальсифицированного оливкового масла первого отжима, что связано как с популярностью средиземноморской диеты, так и с последствиями изменения климата, которое значительно усложнило процесс производства в Южной Европе из-за разрушительных засух.
На этой неделе на юге Италии была пресечена сделка по продаже поддельного оливкового масла. Местные власти конфисковали 42 тонны сорта «extra virgin» стоимостью почти в $1 миллион (~ 87 552 000 рублей). По официальным данным, к преступному сговору по фальсификации пищевых продуктов на экспорт причастно семь человек.
Большая часть масла уже была расфасована и готова к продаже. Однако власти успели вовремя его конфисковать вместе с 71 тонной так называемого «маслянистого вещества» и 623 литрами хлорофилла. Этот компонент добавляли в оливковое масло меньшей ценности.
В ходе рейдов также конфисковали 174 бутылки шампанского. В настоящее время продукция проходит проверку.
О том, что средиземноморская диета продлевает жизнь людей, перенесших рак, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова