Итальянские власти конфисковали поддельное оливковое масло почти на $1 миллион

На этой неделе на юге Италии была пресечена сделка по продаже поддельного оливкового масла. Местные власти конфисковали 42 тонны сорта «extra virgin» стоимостью почти в $1 миллион (~ 87 552 000 рублей). По официальным данным, к преступному сговору по фальсификации пищевых продуктов на экспорт причастно семь человек.