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Жителям итальянской деревни запретили болеть и выходить из дома слишком часто

Мэр деревни Белькастро выпустил указ, предписывающий «избегать заражения любыми заболеваниями».

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Comune di Belcastro

Антонио Торкиа, мэр итальянской деревни Белькастро (Калабрия, Италия), выпустил указ, предписывающий «избегать заражения любыми заболеваниями, которые могут потребовать неотложной медицинской помощи», — пишет New York Post.

Помимо прочего, указ также гласит, что местные жители не должны «совершать действий, которые могут быть опасными», «выходить из дома слишком часто, путешествовать и заниматься спортом», вместо этого большую часть времени они обязаны отдыхать. Таким необычным образом Торкиа решил обратить внимание на критическую ситуацию с местным здравоохранением.

Известно, что деревня Белькастро находится в беднейшем регионе Италии. И хотя в самой деревне живет более 1200 жителей, там нет медицинского пункта, работающего регулярно. По словам Торкиа, неотложная помощь недоступна в ночное время или в праздничные дни, а ближайшая круглосуточная клиника находится примерно в 45 км от деревни — в Катандзаро (Калабрия, Италия).

Мэр прокомментировал постановление, отметив, что оно «очевидно, является шутливой провокацией». Тем не менее указ все же возымел больший эффект, нежели многочисленные обращения к региональным властям.

Постановление — это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации.

Антонио Торкиа
мэр итальянской деревни Белькастро

Ранее рассказывали, что в валлийской деревне покупатели ищут несуществующий супермаркет.