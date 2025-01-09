Жителям итальянской деревни запретили болеть и выходить из дома слишком часто

Известно, что деревня Белькастро находится в беднейшем регионе Италии. И хотя в самой деревне живет более 1200 жителей, там нет медицинского пункта, работающего регулярно. По словам Торкиа, неотложная помощь недоступна в ночное время или в праздничные дни, а ближайшая круглосуточная клиника находится примерно в 45 км от деревни — в Катандзаро (Калабрия, Италия).