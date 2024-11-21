Итальянская деревня предлагает дома за один доллар

Власти деревни Оллолаи на итальянском острове Сардиния предложили американцам переехать с ним и купить дом за один доллар. Об этом пишет CNN.
Деревня в течение нескольких десятилетий депопуляции пытается возродить свое благосостояние. За последнее столетие количество жителей Оллолаи сократилось с 2250 до 1150 человек. Многие семьи покинули деревню в поисках работы и лучшей жизни.
Власти деревни предлагали туристам переехать сюда и еще в 2018 году начали продавать ветхие дома по минимальной цене, однако было куплено всего десять строений.
Многие американцы после выборов, завершившихся 5 ноября, оказались недовольны избранным президентом. Власти Оллолаи решили, что это прекрасное решение проблемы депопуляции и создали веб-сайт, ориентированный на граждан США. «Вы измотаны глобальной политикой? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, обеспечивая при этом новые возможности? Пришло время начать строить свой европейский побег в потрясающем раю Сардинии», — написано на главной странице.
По словам мэра Франческо Коломбо, никто не запрещает подавать заявки на получение дома за один доллар гражданам других стран, однако именно у жителей США процедура рассмотрения кандидатов будет проходить быстрее.
В данный момент есть три типа жилья: бесплатные временные дома для цифровых кочевников (людей, которые работают посредством цифровых телекоммуникационных технологий), дома, нуждающиеся в ремонте, за один доллар, и готовые к заселению помещения по цене до 105 тысяч долларов.
Коломбо создал специальную команду, которая будет сопровождать заинтересованных покупателей на каждом этапе покупки: от организации индивидуальных экскурсий по доступным домам до поиска подрядчиков, строителей и оформления необходимых документов. Также он добавил, что фотографии и планы доступного жилья будут опубликованы на сайте в ближайшее время.
Ранее финская пара купила остров, так как дом стоил намного дороже.