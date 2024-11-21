Итальянская деревня предлагает дома за один доллар

Коломбо создал специальную команду, которая будет сопровождать заинтересованных покупателей на каждом этапе покупки: от организации индивидуальных экскурсий по доступным домам до поиска подрядчиков, строителей и оформления необходимых документов. Также он добавил, что фотографии и планы доступного жилья будут опубликованы на сайте в ближайшее время.