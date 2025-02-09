Итальянка порвала картину в галерее из-за неловкости

Пострадавшая работа принадлежала кисти мастера Моретто и датируется 1522−1524 годами. Картина представляет собой хоругвь, на одной стороне которой изображены двое неизвестных святых, а на другой Дева Мария в сопровождении представителей радикального религиозного движения дисциплината.