Итальянцы обратились на прямую линию с Путиным с просьбой о гражданстве России

Накануне вечером стало известно, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 1 853 005 вопросов. Россияне преимущественно обращаются к главе государства по телефону — 1 033 975 звонков в кол-центр, а также свыше 435 тысяч СМС-сообщений. Через сайт принято 116 634 обращения, через мобильное приложение — 47 791. Кроме того, 219 382 вопроса оформили пользователи соцсетей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на прямой линии будут обсуждаться экономическая тематика и проблемы, интересующие граждан.