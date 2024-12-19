Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянцы обратились на прямую линию с Путиным с просьбой о гражданстве России

Среди позвонивших в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» оказалась супружеская пара из Италии, желающая переехать в Россию и попросить президента РФ помочь им в получении гражданства. Об этом сообщил телеканал «Россия 24», ссылаясь на статистику обращений.

Источник: РИА "Новости"

Итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди, работавший в зоне специальной военной операции (СВО), также обратился к главе российского государства с просьбой предоставить гражданство, объяснив это желанием обеспечить свободу для себя и своей матери в Италии.

Накануне вечером стало известно, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 1 853 005 вопросов. Россияне преимущественно обращаются к главе государства по телефону — 1 033 975 звонков в кол-центр, а также свыше 435 тысяч СМС-сообщений. Через сайт принято 116 634 обращения, через мобильное приложение — 47 791. Кроме того, 219 382 вопроса оформили пользователи соцсетей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на прямой линии будут обсуждаться экономическая тематика и проблемы, интересующие граждан.