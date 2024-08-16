Италия устанавливает «светофоры» для селфи и вводит пляжные ограничения из-за туристов

Италия, как и многие другие страны по всему миру, сталкивается с проблемами чрезмерного туризма в разгар сезона, что может негативно сказаться как на качестве жизни людей, проживающих в популярных местах назначения, так и на качестве отдыха тех, кто их посещает. Представители власти сообщают, что в ближайшие годы они постараются решить эту проблему, чтобы обесечить хорошие условия как для местных жителей, так и для туристов.