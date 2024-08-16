Италия устанавливает «светофоры» для селфи и вводит пляжные ограничения из-за туристов

Министерство туризма Италии сообщило, что около 13 миллионов итальянцев будут путешествовать по стране с 15 августа в связи с древним праздником Феррагосто, учрежденным основателем Римской империи — Августом. На этот же период приходится и католический праздник Успения Пресвятой Богородицы. Согласно местным традициям, в это время нельзя работать, посвятив время странствиям, отдыху и общению с близкими.
Учитывая, что, помимо 13 миллионов местных туристов, в Италию регулярно съезжаются люди со всего мира, власти опасаются возможного хаоса и последующих несчастных случаев. Для того, чтобы минимизировать негативные последствия было решено ввести новые правила и ограничения.
Так, от острова Сардиния до итальянского курорта Апулия доступ на многие популярные пляжи теперь можно получить только по предварительному одобрению через специальное приложение. Между тем, на пляжах запрещено курить, использовать пластиковые изделия, а в некоторых случаях даже проносить полотенца и стулья.
Помимо прочего, на некоторых пляжах острова Сардиния, где этим летом было зафиксировано рекордное количество туристов, запрещено использовать камни для крепления пляжных зонтиков. Общины Санта-Тереза-ди-Галлура и Сант-Антиоко заявляют, что любой, кто не выполнит это требование, будет оштрафован на 500 евро (~ 5000 рублей).
Мэр северо-восточной Ольбии также запретил ночное купание, кемпинг на пляже, разведение костров и даже использование стульев и полотенец в ночное время.
В Риме, Флоренции и Венеции в качестве меры по сдерживанию толпы в зонах с интенсивным движением пешеходов были установлены временные светофоры для селфи. Их цель — обозначить места, где нельзя делать селфи, чтобы не перекрывать движение.
Италия, как и многие другие страны по всему миру, сталкивается с проблемами чрезмерного туризма в разгар сезона, что может негативно сказаться как на качестве жизни людей, проживающих в популярных местах назначения, так и на качестве отдыха тех, кто их посещает. Представители власти сообщают, что в ближайшие годы они постараются решить эту проблему, чтобы обесечить хорошие условия как для местных жителей, так и для туристов.
О возможных причинах протеста европейцев против туризма эти летом рассказываем в отдельном материале.
Кристина Корчанова