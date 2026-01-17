Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно с 33 тысячами тонн металла

Как сообщило ведомство, судно под флагом одного из государств следовало из Новороссийска. Его задержали по регламенту ЕС № 833/2014 и последующим пакетам ограничений, которые, в частности, запрещают операции с рядом российских портов и импорт определенных товаров.
После прибытия в Бриндизи автоматизированные таможенные системы отобрали декларацию судна для углубленной проверки. В ходе совместной инспекции были обнаружены серьезные нарушения: в судовых документах, уверяют в Фингвардии, оказались подделки и искажения информации об остановках и погрузочных операциях.
Прежде сообщалось, что Соединенные Штаты захватили уже шестой по счету танкер, имеющий отношение к Венесуэле. Задержание морского судна произошло в Карибском море. При этом название судна не раскрывается.