Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно с 33 тысячами тонн металла

Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи судно, прибывшее из российских территориальных вод, и его груз — 33 тысячи тонн металлического сырья. Основанием для конфискации стало нарушение санкций ЕС против России.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщило ведомство, судно под флагом одного из государств следовало из Новороссийска. Его задержали по регламенту ЕС № 833/2014 и последующим пакетам ограничений, которые, в частности, запрещают операции с рядом российских портов и импорт определенных товаров.

После прибытия в Бриндизи автоматизированные таможенные системы отобрали декларацию судна для углубленной проверки. В ходе совместной инспекции были обнаружены серьезные нарушения: в судовых документах, уверяют в Фингвардии, оказались подделки и искажения информации об остановках и погрузочных операциях.

Прежде сообщалось, что Соединенные Штаты захватили уже шестой по счету танкер, имеющий отношение к Венесуэле. Задержание морского судна произошло в Карибском море. При этом название судна не раскрывается.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше