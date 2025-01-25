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Итак, она звалась Татьяной. Где чаще всего встречается это имя

25 января празднуется Татьянин день. В его преддверии аналитики выяснили, какие компании чаще всего используют в названиях имя Татьяна и где такое наименование наиболее распространено.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Legion-Media

Как сообщает «Сноб» со ссылкой на «Яндекс Карты», наибольшее количество мест, в названии которых есть имя Татьяна, находится в Москве. Там зафиксировали 149 таких организаций. На втором месте оказался Петербург с 68 локациями. Третью строчку занимает Новосибирск. В этом городе расположилось 40 таких мест.

Также в топ-5 вошли Екатеринбург (32) и Ростов-на-Дону (31). Шестое место разделили Красноярск и Краснодар (по 29 мест). Далее следуют Самара (26), Пермь (25) и Волгоград (25). Реже всего такое название используют в Казани и Уфе.

Зачастую вместе с именем Татьяна применяются наименования профессий, цветов или предметов (например, «Розы от Татьяны» и «Рыба у Татьяны»), указание на принадлежность («Татьянин двор», «Татьянина кухня»), а также предлоги или союзы («У Татьяны»).

Чаще всего в честь Татьяны называют салоны красоты и парикмахерские — 15% организаций. На втором месте оказались ателье по пошиву одежды (6%), тройку лидеров занимают ногтевые студии (5%). Также в пятерку вошли косметологические кабинеты (3%) и компании по психологическому консультированию (2%).

Напомним, ранее мы предлагали подборку о самых известных Татьянах России.