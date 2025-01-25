Итак, она звалась Татьяной. Где чаще всего встречается это имя

Как сообщает «Сноб» со ссылкой на «Яндекс Карты», наибольшее количество мест, в названии которых есть имя Татьяна, находится в Москве. Там зафиксировали 149 таких организаций. На втором месте оказался Петербург с 68 локациями. Третью строчку занимает Новосибирск. В этом городе расположилось 40 таких мест.