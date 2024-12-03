IT-специалист назвал преимущества цифровых сим-карт в сравнении с пластиковыми

Цифровые сим-карты eSIM становятся новым этапом в развитии мобильных технологий, делая жизнь пользователей проще и безопаснее. Об их преимуществах рассказал IT-специалист Игорь Глебов в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что нововведение не только удобнее, но и надежнее своих пластиковых предшественников. В отличие от традиционных сим-карт, eSIM невозможно потерять, сломать или вынуть из устройства, к тому же она позволяет иметь два номера даже на устройствах, где предусмотрен только один физический слот.
Эксперт отмечает, что переход на eSIM также приносит заметную пользу экологии, так как уменьшает потребность в производстве пластиковых сим-карт. Это в свою очередь снижает объем отходов, делая нашу планету немного чище.
Тем временем в России разгорелся скандал с необычной мошеннической схемой. Фальшивые представители правоохранительных органов и государственных служб устраивали массовые звонки россиянам, действуя из съемной квартиры. Как оказалось, квартира была оборудована специальными устройствами — сим-боксами, каждый из которых позволял использовать одновременно 128 сим-карт разных операторов. Помимо этого, там обнаружили сложное антенно-фидерное оборудование, явно указывающее на масштаб нелегальной деятельности. Об этом сообщает «Российская газета».
Мошенники также начали активно выкупать сим-карты, возвращенные в продажу прежними владельцами. Такие карты использовались для восстановления доступа к аккаунтам и сервисам прежних пользователей. Специалисты подчеркивают, что внедрение eSIM могло бы серьезно затруднить подобные схемы благодаря усиленной защите данных, пишет «Царьград».