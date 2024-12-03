IT-специалист назвал преимущества цифровых сим-карт в сравнении с пластиковыми

Он отметил, что нововведение не только удобнее, но и надежнее своих пластиковых предшественников. В отличие от традиционных сим-карт, eSIM невозможно потерять, сломать или вынуть из устройства, к тому же она позволяет иметь два номера даже на устройствах, где предусмотрен только один физический слот.