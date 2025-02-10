Истощение организма: как восполнить недостаток витамина D и других микроэлементов

— Важно круглый год заботиться о поступлении полезных веществ. Однако стоит учитывать, что зимой и ранней весной ресурсы организма могут быть особенно истощены. Не зацикливайтесь на каком-то определенном витамине — каждый из них обладает важными функциями. Старайтесь питаться разнообразно. Не пренебрегайте природными источниками витаминов, делая выбор исключительно в пользу добавок. Лучше продумайте меню и вспомогательные комплексы в допустимых дневных нормах.