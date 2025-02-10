Истощение организма: как восполнить недостаток витамина D и других микроэлементов

Короткий световой день и дефицит свежих овощей могут повышать риск заболеваний, утверждает нутрициолог Марина Иванова:
— Важно круглый год заботиться о поступлении полезных веществ. Однако стоит учитывать, что зимой и ранней весной ресурсы организма могут быть особенно истощены. Не зацикливайтесь на каком-то определенном витамине — каждый из них обладает важными функциями. Старайтесь питаться разнообразно. Не пренебрегайте природными источниками витаминов, делая выбор исключительно в пользу добавок. Лучше продумайте меню и вспомогательные комплексы в допустимых дневных нормах.
Магний: крепкие нервы
Участвует в производстве энергии, контроле уровня глюкозы в крови, регуляции работы мышц. Совместим с A, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C и D. Не рекомендуется совмещать с B1, E, кальцием, цинком и железом. Содержат его: орехи, цельнозерновые продукты, бобовые, шоколад.
Омега-3: мозг, работай
Содержится в жирной рыбе, морепродуктах, печени трески, грецких орехах. Способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга. Сочетается с витаминами группы В, Е, коэнзимом Q10, альфа-липоевой кислотой. Не рекомендуется сочетать с кальцием, железом, медью и хромом.
D3: кости и суставы
Содержится в жирной рыбе, печени трески, яйцах, лисичках, сливочном масле, сыре. Влияет на работу иммунной системы, помогает поддерживать уровень серотонина, что влияет на настроение, необходим для здоровья костей и суставов, эндокринной системы и нормального обмена веществ. Не сочетается с А и Е, можно пить с витаминами группы В.
Таурин: энергия
Содержится в морепродуктах и рыбе, свинине, говядине, субпродуктах, молочных продуктах. Участвует в процессе выработки энергии, помогает поддерживать баланс жидкости.
Цинк: красота
Содержится в говядине, баранине, бобовых, орехах, молоке, сыре, листовой зелени, яйцах. Важен для красоты кожи, волос и ногтей, функционирования нервной и иммунной системы. Нельзя принимать с кальцием, железом, фолиевой кислотой и витамином Е. Его можно пить с коллагеном, серой и витамином С.
В: для силы и ума
Витамины группы В содержатся в мясе, молочных продуктах, яйцах, рыбе, бобовых, орехах, печени, грибах. Необходимы для поддержания физической и умственной работоспособности. Можно принимать совместно с холином и инозитолом. Также они не вступают в конфликт с витамином D и могут употребляться в одно время.
С: против простуд
Необходим для поддержания защитных сил организма, сопротивляемости вирусам и простудам, здоровья сердечно-сосудистой системы и тонуса кожи. Хорошо сочетается с витаминами А, В5, В9, Е, глутатионом, кверцетином, железом, цинком и кальцием, несовместим с В1, В12 и медью. Больше всего его содержится в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Мардан Латифов, врач-терапевт:
— Первые признаки нехватки витаминов — бессонница, слабость, резкие перепады настроения, выпадение волос, сухость кожи. Советую сдать анализ крови на восемь основных витаминов (A, D, E, K, C, B1, B5, B6). Для этого нужно получить направление от терапевта в поликлинике.