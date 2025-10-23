История вместо обществознания: как изменится ЕГЭ для гуманитариев с 2026 года

Реформа для гуманитариев
Минобрнауки готовит масштабную реформу системы приема на гуманитарные направления, которая затронет будущих юристов, социологов, специалистов по рекламе и представителей еще 17 популярных специальностей. Согласно проекту приказа, опубликованному на федеральном портале нормативных актов, с 2026 года ЕГЭ по истории может стать обязательным для поступления на эти направления вместо традиционного обществознания.
Реформа будет реализовываться поэтапно, чтобы дать возможность абитуриентам и образовательным учреждениям адаптироваться к новым требованиям. В течение переходного периода 2026/27 учебного года вузы получат право самостоятельно выбирать между историей и обществознанием в качестве второго обязательного экзамена после русского языка. Однако уже с приемной кампании 2027/28 года ЕГЭ по истории планируется сделать обязательным для всех 20 направлений, включенных в перечень.
Список затронутых специальностей охватывает широкий спектр гуманитарных и социальных направлений — от юриспруденции и философии до прикладных областей, таких как конфликтология, таможенное дело и военно-политическая работа. Также под реформу попадают реклама и связи с общественностью, издательское дело, культурология и даже педагогика девиантного поведения.
В министерстве подчеркивают, что нововведение направлено на укрепление исторических знаний и способствует формированию гражданской идентичности студентов. Изначально эта идея была озвучена ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и нашла поддержку в академической среде. Однако именно реакция президента России Владимира Путина предопределила судьбу экзамена для гуманитариев. После встречи с редакторами учебников вопрос перешел в практическую плоскость.
Для реализации реформы установлены четкие сроки: до 20 января 2026 года вузы должны опубликовать перечни вступительных испытаний, а сам приказ вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно проекту документа, его действие продлится до 1 сентября 2029 года, что позволит оценить эффективность нововведения и при необходимости скорректировать подходы.
Недостатки скоростного внедрения
Известный историк и автор учебников Александр Данилов считает, что введение обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев может стать краш-тестом для всей образовательной системы. По его мнению, обозначенные сроки реализации реформы нереалистичны и могут привести к серьезным негативным последствиям.
«Система образования однозначно не готова к таким быстрым изменениям, — заявил Данилов. — Речь идет не только о нехватке квалифицированных учителей истории, но и о целом комплексе нерешенных вопросов».
Профессор обратил внимание на логистическую проблему. Новые государственные учебники по истории поступят в школы только в 2026 году, а значит, объективно оценить знания учащихся можно будет не ранее 2029 года. Кроме того, эксперт предупредил о риске дублирования материала, поскольку содержание школьного курса истории практически не отличается от вузовской программы.
«Некоторые предлагают ввести ЕГЭ не только по отечественной, но и по всеобщей истории, однако подобной практики в нашей школе прежде не было. При этом содержание вузовского курса истории практически не отличается от школьного — разницы я не увидел, изучив образовательные стандарты. Это означает, что в университете историю нужно преподавать в тесной связи с конкретной специальностью, иначе такой курс будет никому не нужен. Будет возникать закономерный вопрос: для чего это делать вновь? Особенно за счет часов, выделенных на профильные предметы», — пояснил эксперт.
Особую озабоченность историка вызывает социальный аспект реформы. «Скоростное» введение обязательного экзамена неизбежно приведет к росту репетиторства и увеличению образовательного неравенства среди учащихся из разных регионов страны.
«Чтобы результаты реформы не разочаровали, нужно тщательно и разумно готовиться к введению нового экзамена, а не торопиться с его внедрением», — считает Данилов. Только в таком случае нововведения будут работать на свою цель — укрепление гражданской идентичности и взращивание патриотизма.