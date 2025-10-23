История вместо обществознания: как изменится ЕГЭ для гуманитариев с 2026 года

«Некоторые предлагают ввести ЕГЭ не только по отечественной, но и по всеобщей истории, однако подобной практики в нашей школе прежде не было. При этом содержание вузовского курса истории практически не отличается от школьного — разницы я не увидел, изучив образовательные стандарты. Это означает, что в университете историю нужно преподавать в тесной связи с конкретной специальностью, иначе такой курс будет никому не нужен. Будет возникать закономерный вопрос: для чего это делать вновь? Особенно за счет часов, выделенных на профильные предметы», — пояснил эксперт.