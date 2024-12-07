История собора Парижской Богоматери

Однако в декабре 2023 году Макрон все же объявил конкурс на создание шести современных витражей для боковых капелл собора. В июле 2024 году Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре запретила их установку, но Макрон в очередной раз заявил, что наш век «должен быть отражен среди многих других, которые фигурируют в шедеврах собора». К сентябрю 2024 года было отобрано восемь проектов. Победителя, которого должны выбрать президент страны и архиепископ Парижа, объявят в декабре.