История собора Парижской Богоматери

ТАСС-ДОСЬЕ.
ТАСС собрал основное, что известно об истории собора.
Основание и стиль собора
Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари, франц. Notre Dame de Paris) — католический храм на острове Сите в 4-м округе Парижа — был заложен в 1163 году при Людовике VII. Инициатором строительства выступил парижский епископ Морис де Сюлли. В 1182 году был освящен главный алтарь собора (с этого времени он является действующим храмом), а к 1196 году завершен его продольный неф. Все строительные работы были закончены в 1345 году (архитекторами в разные годы были Жан де Шелль, Пьер де Монтрёй, Раймон дю Тампль, Пьер де Шель, Жан Рави).
Главный фасад украшен скульптурными группами, изображающими эпизоды из Евангелия. Над центральным входом (построен в начале XIII века) изображены сцены Страшного суда, над левым (начало XIII века) — из жизни Богородицы, над правым (конец XII века) — Святой Анны. Вход с южной стороны храма (вторая половина XIII века) посвящен первому христианскому мученику святому Стефану. На дверях собора орнаменты из кованого железа. В верхней части фасад украшен фигурками гаргулий и химер.
Собор Парижской Богоматери является одним из символов столицы Франции. Площадь перед ним считается начальной точкой всех французских дорог.
Реликвии
Главными реликвиями собора являются терновый венец Иисуса Христа, один из гвоздей, которыми его распяли на кресте, и частица самого креста. Научно их подлинность не подтверждена, но для всего христианского мира они являются святынями и предметами поклонения. Кроме того, в соборе хранится туника короля Людовика IX (XIII век), возглавлявшего 7-й и 8-й крестовые походы и канонизированного католической церковью.
В XIX веке на самом верху готического шпиля был водружен бронзовый ковчег в виде петуха, в котором хранился один из шипов от Тернового венца, а также частицы мощей святой Женевьевы и святого Дионисия Парижского.
В храме находится один из самых больших в мире органов. В настоящее время он имеет 110 регистров и около 7400 труб (первый орган был установлен там в XV веке, впоследствии он неоднократно достраивался и реконструировался).
Исторические события в соборе
Собор Парижской Богоматери был свидетелем разных исторических событий. Так, в 1229 году после успешных войн крестоносцев граф Тулузский Раймунд VII был вынужден поклясться там, что больше не позволит евреям занимать государственные должности. В 1302 году в соборе впервые собрались Генеральные штаты — первый парламент Франции (1302—1789). В 1456 году эти стены стали свидетелями процесса оправдания Жанны Д’Арк, в 1431 году казненной за ересь.
В Соборе Парижской Богоматери традиционно проходили свадьбы королей и наследников престола. В 1558 году там состоялось бракосочетание королевы Шотландии Марии Стюарт и дофина Франсуа (будущего короля Франциска II), в 1572 году — Маргариты де Валуа и Генриха Наваррского (будущего Генриха IV), в 1853 году Наполеона III. Собор, однако, не стал местом коронации французских королей, помазание которых совершалось в столице Шампани Реймсе. Исключением стала лишь коронация Наполеона Бонапарта в 1804 году.
Собор в
XVIII—XXI вв.еках
Во время Французской революции (1789−1799) Максимильен Робеспьер объявил, что если парижане не хотят, чтобы «твердыня мракобесия» была снесена, то они должны платить налог на нужды революции. Вместо богослужений там стали проводиться парады и карнавалы, некоторое время здание использовалось как склад. В этот период были уничтожены уникальные витражи, скульптуры, разрушен шпиль, была разграблена церковная утварь. В 1802 году Нотр-Дам был возвращен церкви.
Однако здание так обветшало, что в 1830-е годы его хотели снести, но все-таки было принято решение о реставрации. Во многом этому способствовал роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» — книга, опубликованная в 1831 году, имела большой успех и привлекла внимание к состоянию собора. Реставрация началась в 1834 году под руководством архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка и закончилась в 1864 году.
Две мировые войны Нотр-Дам-де-Пари пережил практически без потерь. В 1963 году фасад был очищен от многовековой копоти и грязи, что вернуло ему первоначальный кремовый цвет. В 1991—1999 годах здание было вновь отреставрировано. В 1991 году кафедральный собор как часть объекта «Берега Сены в Париже» был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2000—2010-е годы Нотр-Дам был самой посещаемой достопримечательность Парижа — ежегодно туда приходили около 13−14 млн человек (в среднем более 30 тыс. человек в день). Таким образом, по популярности он превосходил Эйфелеву башню (6−7 млн). В соборе ежедневно проводились богослужения.
Пожар 2019 года
Пожар произошел 15 апреля 2019 года во время проведения реставрационных работ (начаты в 2018 году). Он продолжался 15 часов и уничтожил шпиль, часы, уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок. Две башни и каменный фасад здания уцелели. Удалось спасти терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика, статую Девы Марии и младенца, бронзовый ковчег в виде петуха, частицу креста, на котором, по преданию, распяли Иисуса Христа, некоторые картины.
Орган был значительно поврежден. Витражи XIX века с геометрическими или переплетенными узорами не пострадали. Возгорание, вероятнее всего, началось из-за ошибки во время реставрации. В марте 2022 года расследование было завершено, следов умышленного поджога не было выявлено.
Восстановление
В течение 2019 года проводилось укрепление конструкций собора. В 2020 году работы были приостановлены в связи с распространением нового коронавируса (к этому времени не была установлена даже временная крыша). Полноценная реконструкция началась в 2022 году.
В ходе работ президент Эмманюэль Макрон предложил не восстанавливать шпиль, а заменить его на новый, однако против выступило экспертное сообщество. К 28 ноября 2023 году реставраторы смогли восстановить шпиль. Также Макрон обсуждал замену части исторических витражей, что опять вызвало волну критики.
Однако в декабре 2023 году Макрон все же объявил конкурс на создание шести современных витражей для боковых капелл собора. В июле 2024 году Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре запретила их установку, но Макрон в очередной раз заявил, что наш век «должен быть отражен среди многих других, которые фигурируют в шедеврах собора». К сентябрю 2024 года было отобрано восемь проектов. Победителя, которого должны выбрать президент страны и архиепископ Парижа, объявят в декабре.
В мае 2024 года на крыше был установлен крест, спасенный во время пожара. 6 октября были завершены работы по установке восьми колоколов. 15 ноября в собор вернули статую Девы Марии с младенцем. Полное завершение восстановительных работ намечено на 2029−2030 годы. Общие затраты на восстановление предварительно оцениваются в €850 млн (нужная сумма была практически полностью собрана в виде пожертвований от организаций и частных лиц).
Мероприятия в декабре
7 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон должен обратиться с речью к парижанам у стен собора. Там ожидают и глав государств, и других почетных гостей, в том числе спонсоров восстановления храма.
При этом Папа Римский Франциск дважды публично отклонил приглашение Макрона указав, что отдаст «приоритет людям, которые в нем нуждаются больше». В СМИ это связывают с недовольством главы Римско-католической церкви скандальной церемонией открытия Олимпийских игр 2024 году в Париже.
После речи президента состоится концерт перед собором с участием оперных и популярных исполнителей.
Там состоится первая после пожара массовая месса (в 2019 и 2020 годах в стенах собора были проведены две службы, но на них присутствовали только священнослужители).