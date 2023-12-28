История Снегурочки. Вот что случилось с ее родителями

Красавица Снегурочка помогает своему дедушке — волшебнику Деду Морозу — поздравлять ребят на новогодних елках. Ее образ кажется таким родным и понятным, и все же с ним связано немало вопросов. Например, неясно ее происхождение: кто родители Снегурочки и что с ними могло случиться.

РБК Life разобрался в родственных связях Снегурочки и рассказывает о том, кто стоит за ее появлением на свет.



Кто родители Снегурочки

Начертить генеалогическое древо вряд ли получится. Поиски родителей Снегурочки подобны перебору многочленных листов авторских сказок и записанного фольклора, стихов и методичек. Через них нельзя провести непрерывную линию, чтобы отыскать всех предков внучки Дедушки Мороза. Становление Снегурочки как героини детских утренников связано с изменением характера сказочной героини.

Считается, что Снегурочка родилась в 1873 году — тогда Александр Островский представил пьесу «Снегурочка», пишет «РИА Новости». Ее родители в этом произведении — Мороз и Весна-Красна. Отец девочки узнает о том, что бог Солнца Ярило намерен ее погубить, заронив в сердце пламя любви. В надежде спасти дочь и спрятать Снегурочку от соблазна влюбиться родители отдают ее на воспитание в дом Бобыля. План не сработал. В 15 лет девочка погибает, едва успев впервые влюбиться.

Авторское переложение сказки читателям не понравилось.

«Современниками она была воспринята с недоумением и непониманием: Островскому не поверили, “Снегурочку” критиковали в печати, над ее текстом издевались», — пишет Елена Душечкина в книге «Русская елка. История, мифология, литература» («Новое литературное обозрение». Москва, 2023).

Практически та же участь ждала и спектакль по пьесе, музыку к которому написал Петр Чайковский. Постановку сняли всего лишь после девяти показов, а положительный отзыв на нее был опубликован только в одном журнале — «Гражданине», редактором которого в 1873 году был Федор Достоевский, уточнил Дмитрий Шаваринский.

Успех к «Снегурочке» пришел позже, когда за написание оперы взялся Николай Римский-Корсаков. Но и у него после первого прочтения сказка Островского восторга не вызвала. Лишь через несколько лет после публикации композитор оценил красоту произведения.



Предшественницы Снегурочки в фольклоре

Островский писал «Снегурочку» под влиянием «Поэтических воззрений славян на природу» Александра Афанасьева, добавила Елена Душечкина. Различные сказки о Снегурке собиратель фольклора проанализировал с перспективы «метеорологического мифа».

Юлия Данилина и Елена Дебриян выделили четыре вариации сказок о Снегурочке. В одной из них бездетные старики слепили из снега девочку, она ожила, а летом отправилась с подругами в лес и растаяла. В другой — Снегурочку подружки заманили в лес, убили и зарыли под сосной. На ее могиле выросла дудка, после того как убийц разоблачили, Снегурочка ожила. В третьем варианте девушка пошла в лес и заблудилась (еще версия: ее похитили медведь или Баба-яга), вернуться ей помогли звери. В четвертой вариации Снегурочку похищает старик. Он прячет девушку в сумке, а затем просится переночевать у ее родителей. Пока тот в бане, Снегурочка из сумки рассказывает сказки, родители узнают ее и спасают.



Как Снегурочка стала внучкой Деда Мороза

Во всех этих сказках Снегурочка не очень-то похожа на героиню новогодних елок. Да и Дед Мороз в них не появляется в качестве ее доброго дедушки.

Как пишет Елена Душечкина, образ Деда Мороза в сценариях детских елок закрепился еще до революции. Вероятно, потому что у него были «двойники» в Западной Европе. Аналога у Снегурочки нет. Она уникальна.

Впрочем, до революции Снегурочка тоже появлялась на елках: девочки наряжались в ее костюм, читались стихи с ее упоминаем, разыгрывались фрагменты из пьесы Островского, были елочные игрушки, изображавшие ее. Но роль ведущей новогоднего праздника она не исполняла.

Как отметила Душечкина, впервые из дочки во внучку Мороза Снегурочка превратилась в «Зимней сказке» некоего Кука (произведение опубликовали в 1900 году в «Петербургском листке»). В 1912 году вышла книга «Снегуркин дом» Сергея Северного. В этом произведении, по мнению культуролога, Дед Мороз и Снегурочка «окончательно соединились в одном мифе». Снегурка становится похожа на знакомую по новогодним елкам героиню. Но на детских праздниках на равных с Дедом Морозом она пока не появляется.

В 1935 году вышли книжки по организации детских новогодних праздников, где Снегурочку наделили равными с ее дедушкой правами. Она стала помощницей Деда Мороза и посредницей в его общении с ребятами. В одной из довоенных методичек воспитателям в детских садах предлагали рассказывать детям, что на утренник Дед Мороз придет со своей внучкой Снегурочкой.

Впервые вместе на новогодней елке Дед Мороз и Снегурочка появились в 1937 году, добавляет Душечкина. Они пришли на праздник в московский Дом Союзов.



Снегурочка в кино и на картинах

На то, как мы себе представляем Снегурочку, повлияло изобразительное искусство. Душечкина уточняет, что в книгах и журналах часто использовали репродукции картины Виктора Васнецова «Снегурочка» (1899). Художник работал над оформлением домашнего спектакля Абрамцевского кружка по пьесе Александра Островского (1882) и постановки «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова в частной опере Саввы Мамонтова (1885), напоминают на сайте «Моя Третьяковка».

На картине Васнецова Снегурка запечатлена на опушке заснеженного леса. Ее наряд украшен вышивкой. На полотне представлено первое появление Снегурочки в прологе пьесы.

В 1900-е эскиз костюма Снегурочки для оперы Римского-Корсакова создал Михаил Врубель. В роли Снегурки была супруга художника — певица Надежда Забела-Врубель, говорится на сайте Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина.

В 1912 году над эскизами к постановке по пьесе Островского в Петербургском драматическом театре «Рейнеке» работал Николай Рерих, рассказывают на портале «Виртуальный Русский музей». В 1908-м мастер выполнил декорации для одноименной оперы Римского-Корсакова для «Опера комик» в Париже.

Снегурочка становилась и героиней кино. Например, в 1968 году вышел одноименный фильм по пьесе Островского. Главная роль была у Евгении Филоновой («Чистые пруды», «Остановите Потапова!»).

Еще одна советская лента по мотивам произведения Островского — «Весенняя сказка» (1971), где образ Снегурки воплотила Наталия Богунова («Большая перемена»).