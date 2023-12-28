История Снегурочки. Вот что случилось с ее родителями
Рассказываем, как создавался и менялся образ внучки Деда Мороза.
Рассказываем, как создавался и менялся образ внучки Деда Мороза.
Красавица Снегурочка помогает своему дедушке — волшебнику Деду Морозу — поздравлять ребят на новогодних елках. Ее образ кажется таким родным и понятным, и все же с ним связано немало вопросов. Например, неясно ее происхождение: кто родители Снегурочки и что с ними могло случиться.
РБК Life разобрался в родственных связях Снегурочки и рассказывает о том, кто стоит за ее появлением на свет.
Начертить генеалогическое древо вряд ли получится. Поиски родителей Снегурочки подобны перебору многочленных листов авторских сказок и записанного фольклора, стихов и методичек. Через них нельзя провести непрерывную линию, чтобы отыскать всех предков внучки Дедушки Мороза. Становление Снегурочки как героини детских утренников связано с изменением характера сказочной героини.
Считается, что Снегурочка родилась в 1873 году — тогда Александр Островский представил пьесу «Снегурочка», пишет «РИА Новости». Ее родители в этом произведении — Мороз и Весна-Красна. Отец девочки узнает о том, что бог Солнца Ярило намерен ее погубить, заронив в сердце пламя любви. В надежде спасти дочь и спрятать Снегурочку от соблазна влюбиться родители отдают ее на воспитание в дом Бобыля. План не сработал. В 15 лет девочка погибает, едва успев впервые влюбиться.
Авторское переложение сказки читателям не понравилось.
«Современниками она была воспринята с недоумением и непониманием: Островскому не поверили, “Снегурочку” критиковали в печати, над ее текстом издевались», — пишет Елена Душечкина в книге «Русская елка. История, мифология, литература» («Новое литературное обозрение». Москва, 2023).
Практически та же участь ждала и спектакль по пьесе, музыку к которому написал Петр Чайковский. Постановку сняли всего лишь после девяти показов, а положительный отзыв на нее был опубликован только в одном журнале — «Гражданине», редактором которого в 1873 году был Федор Достоевский, уточнил Дмитрий Шаваринский.
Успех к «Снегурочке» пришел позже, когда за написание оперы взялся Николай Римский-Корсаков. Но и у него после первого прочтения сказка Островского восторга не вызвала. Лишь через несколько лет после публикации композитор оценил красоту произведения.
Островский писал «Снегурочку» под влиянием «Поэтических воззрений славян на природу» Александра Афанасьева, добавила Елена Душечкина. Различные сказки о Снегурке собиратель фольклора проанализировал с перспективы «метеорологического мифа».
Юлия Данилина и Елена Дебриян выделили четыре вариации сказок о Снегурочке. В одной из них бездетные старики слепили из снега девочку, она ожила, а летом отправилась с подругами в лес и растаяла. В другой — Снегурочку подружки заманили в лес, убили и зарыли под сосной. На ее могиле выросла дудка, после того как убийц разоблачили, Снегурочка ожила. В третьем варианте девушка пошла в лес и заблудилась (еще версия: ее похитили медведь или Баба-яга), вернуться ей помогли звери. В четвертой вариации Снегурочку похищает старик. Он прячет девушку в сумке, а затем просится переночевать у ее родителей. Пока тот в бане, Снегурочка из сумки рассказывает сказки, родители узнают ее и спасают.
Во всех этих сказках Снегурочка не очень-то похожа на героиню новогодних елок. Да и Дед Мороз в них не появляется в качестве ее доброго дедушки.
Как пишет Елена Душечкина, образ Деда Мороза в сценариях детских елок закрепился еще до революции. Вероятно, потому что у него были «двойники» в Западной Европе. Аналога у Снегурочки нет. Она уникальна.
Впрочем, до революции Снегурочка тоже появлялась на елках: девочки наряжались в ее костюм, читались стихи с ее упоминаем, разыгрывались фрагменты из пьесы Островского, были елочные игрушки, изображавшие ее. Но роль ведущей новогоднего праздника она не исполняла.
Как отметила Душечкина, впервые из дочки во внучку Мороза Снегурочка превратилась в «Зимней сказке» некоего Кука (произведение опубликовали в 1900 году в «Петербургском листке»). В 1912 году вышла книга «Снегуркин дом» Сергея Северного. В этом произведении, по мнению культуролога, Дед Мороз и Снегурочка «окончательно соединились в одном мифе». Снегурка становится похожа на знакомую по новогодним елкам героиню. Но на детских праздниках на равных с Дедом Морозом она пока не появляется.
В 1935 году вышли книжки по организации детских новогодних праздников, где Снегурочку наделили равными с ее дедушкой правами. Она стала помощницей Деда Мороза и посредницей в его общении с ребятами. В одной из довоенных методичек воспитателям в детских садах предлагали рассказывать детям, что на утренник Дед Мороз придет со своей внучкой Снегурочкой.
Впервые вместе на новогодней елке Дед Мороз и Снегурочка появились в 1937 году, добавляет Душечкина. Они пришли на праздник в московский Дом Союзов.
На то, как мы себе представляем Снегурочку, повлияло изобразительное искусство. Душечкина уточняет, что в книгах и журналах часто использовали репродукции картины Виктора Васнецова «Снегурочка» (1899). Художник работал над оформлением домашнего спектакля Абрамцевского кружка по пьесе Александра Островского (1882) и постановки «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова в частной опере Саввы Мамонтова (1885), напоминают на сайте «Моя Третьяковка».
На картине Васнецова Снегурка запечатлена на опушке заснеженного леса. Ее наряд украшен вышивкой. На полотне представлено первое появление Снегурочки в прологе пьесы.
В 1900-е эскиз костюма Снегурочки для оперы Римского-Корсакова создал Михаил Врубель. В роли Снегурки была супруга художника — певица Надежда Забела-Врубель, говорится на сайте Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина.
В 1912 году над эскизами к постановке по пьесе Островского в Петербургском драматическом театре «Рейнеке» работал Николай Рерих, рассказывают на портале «Виртуальный Русский музей». В 1908-м мастер выполнил декорации для одноименной оперы Римского-Корсакова для «Опера комик» в Париже.
Снегурочка становилась и героиней кино. Например, в 1968 году вышел одноименный фильм по пьесе Островского. Главная роль была у Евгении Филоновой («Чистые пруды», «Остановите Потапова!»).
Еще одна советская лента по мотивам произведения Островского — «Весенняя сказка» (1971), где образ Снегурки воплотила Наталия Богунова («Большая перемена»).
От пьесы Островского отходят в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити». Снегурочку там спасают от Кощея. Внучку Деда Мороза сыграла Ирина Борисова («Тени исчезают в полдень»).