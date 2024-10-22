История салата «Цезарь»: кто и как придумал популярное блюдо. Видео

Во времена сухого закона американцы пересекали границу, чтобы насладиться запрещенными напитками в ресторане Кардини. По легенде, именно он сотворил кулинарный шедевр, когда на кухне ресторана практически закончилась еда и остались лишь самые простые ингредиенты: листья салата, яйца, оливковое масло, лимонный сок, хлеб и сыр пармезан. Незамысловатое, но очень гармоничное блюдо тогда очень полюбилось посетителям, поэтому вошло в постоянное меню заведения и было названо именем своего творца. Подробную историю происхождения популярного салата можно узнать в видео от редакции ВФокусе Mail.