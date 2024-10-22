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История салата «Цезарь»: кто и как придумал популярное блюдо. Видео

Популярный сегодня салат никак не связан с римским императором. На самом деле его придумал итальянский шеф-повар Цезарь Кардини в своем ресторане в Тихуане, мексиканском городе у границы с США.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Во времена сухого закона американцы пересекали границу, чтобы насладиться запрещенными напитками в ресторане Кардини. По легенде, именно он сотворил кулинарный шедевр, когда на кухне ресторана практически закончилась еда и остались лишь самые простые ингредиенты: листья салата, яйца, оливковое масло, лимонный сок, хлеб и сыр пармезан. Незамысловатое, но очень гармоничное блюдо тогда очень полюбилось посетителям, поэтому вошло в постоянное меню заведения и было названо именем своего творца. Подробную историю происхождения популярного салата можно узнать в видео от редакции ВФокусе Mail.

Ранее рассказывали, что пиццу «Маргарита» назвали в честь королевы Италии.