История метрополитена в Санкт-Петербурге: как строились станции

Идея создания метрополитена в Санкт-Петербурге имеет глубокие корни, уходящие в XIX век. Первые попытки реализовать проект были предприняты еще в 1820 году, когда инженер Торгованов предложил построить тоннель под Невой. Однако тогда инициативу не поддержали. В течение следующих десятилетий все планы для городской железной дороги сталкивались с финансовыми и техническими преградами.