История метрополитена в Санкт-Петербурге: как строились станции

Эта станция, одна из самых глубоких в Петербурге, расположена на уровне около 70 метров под землей. Максимальный суточный пассажиропоток будет достигать 97 тысяч человек.
Первые попытки
Идея создания метрополитена в Санкт-Петербурге имеет глубокие корни, уходящие в XIX век. Первые попытки реализовать проект были предприняты еще в 1820 году, когда инженер Торгованов предложил построить тоннель под Невой. Однако тогда инициативу не поддержали. В течение следующих десятилетий все планы для городской железной дороги сталкивались с финансовыми и техническими преградами.
Ситуация изменилась в конце XIX века, когда Петербург стал быстрорастущим промышленным городом. В 1889 году Правление Балтийской железной дороги представило первый проект внутригородской магистрали. Все последующие наработки предлагали соединить вокзалы города и разгрузить Невский проспект от уличного транспорта.
Проекты и разработки
С начала XX века было предложено множество проектов строительства метрополитена. Разработанные схемы инженеров П. И. Балинского и Г. А. Гиршсона включали подземные и надземные линии, соединяющие ключевые точки города. Балинский, в частности, предлагал создать шесть линий, включая две кольцевые, и подчеркивал необходимость скоростного транспорта.
Несмотря на поддержку со стороны некоторых государственных деятелей, включая С. Ю. Витте, проекты сталкивались с противоречиями и финансовыми трудностями. В результате, идея создания метрополитена оставалась нереализованной до 1930-х годов, когда страна вступила в новую историческую эпоху.
«Горный институт»
27 декабря в Санкт-Петербурге впервые за пять лет открылась новая станция метро. «Горный институт» станет девятой станцией на Лахтинско-Правобережной линии и третьей точкой метро в Василеостровском районе. Она расположена на пересечении Большого проспекта В. О. и Косой линии.
Станция, расположенная на глубине около 70 метров, будет обслуживать порядка 100 тысяч пассажиров.
Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в мире по доступности общественного транспорта.