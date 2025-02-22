История любви, достойная «Оскара»: Стало известно, как Юра Борисов добивался жены в «Щепке»

В начале их совместной жизни влюблённые столкнулись с трудностями. Они обосновались в комнате коммунальной квартиры на Покровском бульваре, которую театр «Современник» предоставил Анне. Супруги часто ссорились из-за экзистенциального кризиса, который переживал Юра. Постоянные размышления о направлении своей карьеры терзали не только его, но и окружающих. Тем не менее Анна всегда верила в своего мужчину. Она поддержала его, когда артист решил покинуть театр, несмотря на то что у них уже родилась дочь Марфа. Более того, Юра всегда прислушивался к мнению жены при выборе ролей и, благодаря её совету, решил пройти пробы на фильм «Вторжение» Бондарчука, роль в котором и принесла ему славу.