История Кольца. Как менялась МКАД: от «клевера» до направленного съезда

Для начала в 1990—1991 годах дорожные полотно удалось немного расширить за счёт разделительной полосы в виде четырёхметрового газона — да, раньше на МКАД, как сейчас на Ленинградском проспекте, был такой по середине проезжей части. За его счет расширили существующие две полосы в каждом направлении и добавили обочину. Но получилось непредвиденное. Не имевшие ранее возможности обгонять друг друга водители начали вылетать на встречку, объезжая едущие медленнее них машины и провоцируя жуткие аварии в лобовое. Скорость на трассе снизилась в часы пик до 40 км/ч.