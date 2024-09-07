История Кольца. Как менялась МКАД: от «клевера» до направленного съезда

В пятницу, 6 сентября, мэр столицы Сергея Собянин открыл многоуровневую развязку нового типа между Алтуфьевским шоссе и МКАД. Это важное событие оставило в прошлом морально устаревшие «клеверные развязки», хотя и они в свое время стали настоящим прорывом. Вся история Московской кольцевой — это череда прорывов, постепенно превративших узкую неосвещенную дорогу, соединенную с примыкающими шоссе обычными перекрестками, как это было еще в конце 80-х, в современный автобан с прикрепленными’к нему «многоэтажными» развязками.
Замыкая круг
Строительство МКАД началось в 1956 году. Первый участок длиной 48 километров — от Ярославского до Симферопольского шоссе — открыли в 1960 году, и спустя два года транспортное кольцо замкнули. Первые машины поехали по новенькой дороге 5 ноября 1962 года. Конечно, в те годы дорога сильно отличалась от привычной нам многополосной трассы с развязками и эстакадами. Пропускная способность дороги была 36 тысяч автомобилей в сутки.
Сейчас, когда смотришь, как много машин стоит во дворах многоэтажных домов, эта цифра кажется смешной, но в те годы это была поистине большая дорога.
Вместе с возрастающим потоком машин приходилось меняться и МКАД. В 1970-е было принято решение увеличить пропускную способность до 50 тыс. Поэтому начиная с 1974 провели частичную реконструкцию. Местами дорогу расширили до трех полос в каждом направлении.
Следующим этапом развития стала масштабная реконструкция в 90-х. Стало понятно, что дорога нуждается в расширении не частично, а полностью.
Для начала в 1990—1991 годах дорожные полотно удалось немного расширить за счёт разделительной полосы в виде четырёхметрового газона — да, раньше на МКАД, как сейчас на Ленинградском проспекте, был такой по середине проезжей части. За его счет расширили существующие две полосы в каждом направлении и добавили обочину. Но получилось непредвиденное. Не имевшие ранее возможности обгонять друг друга водители начали вылетать на встречку, объезжая едущие медленнее них машины и провоцируя жуткие аварии в лобовое. Скорость на трассе снизилась в часы пик до 40 км/ч.
Чтобы наладить движение, власти разделили работы по реконструкции на несколько этапов. Для начала за несколько лет на МКАД установили освещение и барьеры, разделяющие встречные потоки.
И с 1995 года начались масштабные работы, затянувшиеся на три года. Дорожное полотно расширили до 50 метров, тем самым увеличив количество полос в каждую сторону до пяти; построили 76 мостов и путепроводом, возвели 49 надземных пешеходных переходов и 4 подземных; построили 47 развязок.
По некоторым оценкам, стоимость такой реконструкции составила на 1995 год 24 млрд рублей.
И начиная с 1998 года МКАД предстал перед москвичами таким, каким мы его знаем.
Реконструкция 2.0
С начала 2012 года на МКАД ведется активная реконструкция и строительство развязок. Это был грандиозный проект по замене «клеверных» развязок на многоуровневые. За 12 лет провели реконструкцию и строительство 22 развязок МКАД с общей протяженностью дорог свыше 180 км. Финальной точкой стало как раз открытие транспортного узла между Кольцом и Алтуфьевским шоссе. Устаревшую «клеверную» развязку заменили современными направленными съездами, такие, как уже показала практика, обладают значительно большей пропускной способностью.
Эта работа была одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы.
Помимо реконструкции самих развязок были проведены комплексные мероприятия по расширению проезжей части МКАД за счёт строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос, а также по развитию прилегающей улично-дорожной сети.
Эта работа была синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области, что позволило существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную интеграцию транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья.
Прощай «клевер»
В рамках реконструкции старые развязки, построенные по схеме «клеверный лист», заменяют на эстакады и тоннели, которые не допускают пересечения транспортных потоков и более эффективно справляются с плотным трафиком.
Последней открытой развязкой стала развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.
«Сегодня большое событие — мы закончили программу реконструкции на вылетных магистралях, развязках, которые пересекаются с МКАД. Всего 22 развязки. Это огромное сооружение, которое включает в себя тоннели, эстакады, мосты. Работы очень сложные, объемные. Проводились практически одновременно с движением автомашин, не останавливая его. И с большой перекладкой инженерных сооружений и коммуникаций. Сегодня открываем последнюю такую развязку на Алтуфьевском шоссе», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин, открывая развязку МКАД с Алтуфьевским шоссе.
Реконструированные с 2012 года развязки:
Развязка с Ленинградским шоссе — обеспечила беспрепятственный съезд на МКАД и магистраль М-10 «Москва — Санкт-Петербург».
Развязка с Волгоградским проспектом — обеспечила беспрепятственный съезд на федеральную трассу М-5 «Урал». улучшила транспортную доступность микрорайона Жулебино и подмосковных городов Котельники и Люберцы.
Развязка с Мичуринским проспектом — улучшила транспортную доступность аэропорта «Внуково», районов Солнцево, Раменки и др.
Развязка с проспектом Маршала Жукова (Звенигородским шоссе) стала завершающим этапом реконструкции Звенигородского шоссе, обеспечив беспрепятственный съезд на федеральную трассу М-9 «Балтия».
Развязка с улицей Подольских Курсантов — обеспечила дополнительный въезд/выезд на МКАД из района Бирюлево Западное.
Развязка в районе улицы Молодогвардейская — обеспечила примыкание к МКАД северного обхода Одинцова и его связь с проспектом Багратиона.
Бусиновская развязка — обеспечила вход в Москву скоростной автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург».
Косинская развязка — обеспечила выезд с Московского скоростного диаметра на МКАД.
Развязка с Можайским шоссе — улучшила транспортную доступность ИЦ «Сколково» и г. Одинцово.
Развязка с Каширским шоссе — улучшила транспортную доступность аэропорта «Домодедово».
Развязка с Дмитровским шоссе — улучшила транспортную доступность района Северный, технопарка «Физтех».
Развязка с Профсоюзной улицей — обеспечила комфортный выезд на Калужское шоссе — главную транспортную артерию Новой Москвы.
Развязка с Ленинским проспектом — обеспечила комфортный выезд с Ленинского проспекта и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД.
Развязка с Рязанским проспектом — улучшила выезд из Москвы в подмосковный город Люберцы и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД.
Развязка с Бесединским шоссе — улучшила выезд на МКАД с Бесединского шоссе, а также транспортную доступность московских районов Марьино, Зябликово, Братеево и подмосковного села Беседы.
Развязка с улицей Генерала Дорохова — улучшила транспортную доступность ИЦ «Сколково», обеспечила комфортный въезд/выезд транспорта с проспекта Генерала Дорохова на МКАД.
Развязка на 40 км МКАД — улучшила выезд из пос. Коммунарка на МКАД, а также транспортное обслуживание пос. Газопровод, д. Мамыри и близлежащих СНТ.
Развязка с Волоколамским шоссе — улучшила транспортное обслуживание северо-западных районов Москвы и подмосковного Красногорска, а также увеличила пропускную способность Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе.
Развязка с Осташковским шоссе — увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД.
Развязка с Липецкой улицей — обеспечила беспрепятственный выезд на федеральную трассу М-4 «Дон» и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД.
Развязка с улицей Верхние Поля — обеспечила беспрепятственный выезд с Южной рокады и увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД.
Развязка с Алтуфьевским шоссе — увеличила пропускную способность прилегающего участка МКАД.
Этапы развития МКАД по годам:
- 1962 год — открытие Кольца — две полосы в каждую сторону.
- 1974 год — расширение некоторых кустов дороги до трех полос.
- 1991 год — первая реконструкция МКАД. Убрали разделитель с газоном, расширили полосы движения и обочину.
- 1995 год — установка освещения и барьеров между направлениями движения, строительство развязок, мостов, пешеходных переходов.
- 2012 год — начало масштабной реконструкции дороги и проекта по замене «клеверных развязок» на многоуровневые направленные съезды.
- 2024 год — завершены реконструкция и строительство 22 развязок нового типа.