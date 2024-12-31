История «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского к 150-летию цикла

Между артистами сразу сложились взаимопонимание и крепкая дружба. Однако через три года художник скоропостижно скончался из-за осложнений после ангины, не дожив даже до 40. Смерть друга глубоко поразила Мусоргского. Спустя месяц он писал Стасову: «Нас, дураков, обыкновенно утешают в таких случаях мудрые: “его” не существует, но то, что он успел сделать, существует и будет существовать каким же негодяем надо быть, чтобы с наслаждением “утешения” примиряться с тем, что “он” перестал создавать. Нет и не может быть покоя, нет и не должно быть утешений». «Что есть дружба? Верность до гроба и обмен духовными дарами» — так отозвалась о союзе Гартмана и Мусоргского пианистка Мария Юдина.