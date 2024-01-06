Историк рассказал о рождественских традициях

«Крещение Руси в 988 году положило начало формированию годового круга христианских праздников, главным смыслом которых было не развлечь человека, но даровать ему веселие через приобщение к вечности. Символика празднования Рождества Христова пронизана идеей сближения небесного и земного через всецелое воплощение Сына Божия, ставшего человеком, чтобы человек стал богом», — сказал он.

По словам историка, постепенно складывалась и укреплялась на Руси народная традиция гуляний, бытовой обрядности и праздничной символики, призванных вовлечь людей в общую радость рождения Мессии, пришедшего избавить мир от греха. Унаследованные от языческой древности обряды наполнялись новым смыслом, неразрывно связанным со спасением во Христе, отметил он.

«Обычай колядования в Сочельник с обязательным распевом духовных стихов становится способом возвестить всем людям о грядущем явлении Мессии. Вифлеемская звезда, носимая на шесте, напоминала о волхвах и пастухах, призывая великих и малых, мудрецов и простецов поклониться младенцу Христу. В свою очередь, одаривание колядующих заготовленными для праздничной трапезы яствами символизировало готовность встретить среди них Христа, незримо испытующего добродетели рода человеческого, готовность поделиться с ближним и накормить голодного», — рассказал эксперт.

Если же хозяева оказывались жадными и сварливыми, прогоняя колядующих, тем самым они прогоняли от своего порога Богомладенца Христа, добровольно ввергая себя во власть бесов, отметил Ларионов.

«Обиженные скаредными хозяевами колядующие могли подпереть снаружи дверь в дом, свалить в кучу и облить водой на морозе сани и конскую упряжь, пугать хозяев личинами ряженых», — добавил он.

Ожидание первой звезды и ритуальная трапеза из отварного зерна с изюмом и медом символизируют вечную жизнь, которая возвращается к человеку с явлением Христа и его будущей крестной жертвой, рассказал историк.

В начале XVIII века к бытовой обрядности празднования Рождества добавлена по воле Петра I рождественская елка. Как отметил Ларионов, с тех пор украшенное игрушками и сладостями вечнозеленое дерево не только символизирует жизнь вечную, но и служит напоминанием о райских кущах — о Древе жизни и о беспечальном изобилии, коего лишился человек по грехопадении, но к которому получает шанс вернуться благодаря Христу.

«Однако для этого мало просто поздравить друг друга с праздником. Необходимо своей жизнью явить готовность встретить Богомладенца в вертепе на руках у Богородицы. Потому важнейшей, центральной частью празднования Рождества Христова на Руси и во всём православном мире была и остается Рождественская литургия во время ночного богослужения, с непременными покаянием в грехах и причастием. Только так великий праздник достигает полноты, насыщая человека духовно и телесно. И тогда, придя под утро из храма, садясь за праздничную трапезу в кругу родных и друзей, одаривая друг друга подарками, мы с полным правом можем сказать: “Христос родился! Воистину родился!” — заключил историк.