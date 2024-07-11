Историк рассказал, как беженцы из Помпеев жили в других городах империи

24 августа 79 года нашей эры вулкан Везувий взорвался, выбросив столб раскаленного пепла, газа и камней на высоту свыше 32 километров. Затем эта смесь похоронила под собой города Помпеи и Геркуланум, расположенные у подножия вулкана. В популярной культуре, когда вспоминают об этом событии, история обычно на этом и заканчивается — случился апокалипсис, города и их жители погибли.
Однако, как установил известный в мире специалист по античности, профессор Университета Майами (США) Стивен Так (Steven L. Tuck), в реальности история продолжалась — многим жителям двух городов удалось спастись и восстановить свою жизнь на новом месте.
Спаслись очень многие
Как пишет Так в своей статье в журнале The Conversation, Помпеи и Геркуланум до катастрофы были богатыми прибрежными городами Римской империи. Население Помпеев оценивалось примерно в 30 тысяч человек, а Геркуланума — примерно в 5 тысяч человек.
При этом сохранившиеся в пепле человеческие останки, которые находят при раскопках, составляют лишь небольшую часть населения. Кроме того, многие объекты, которые, по идее, должны были бы остаться на месте и сохраниться в пепле, если все люди погибли, в реальности отсутствуют — повозки и лошади исчезли из стойл, корабли не стоят в доках, в ящиках для хранения ценностей нет денег и драгоценностей. Все это свидетельствует о том, что многие, если не большинство, жители успели покинуть города до того, как их накрыли смертельные пирокластические потоки.
Профессор Так решил выяснить, что происходило с беженцами из Помпеев и Геркуланума дальше. Для этого он выделил уникальные римские имена, которые носили только жители Помпеев и Геркуланума — например, Нумерий Попидий и Авл Умбриций, — и провел прицельный поиск упоминаний о людях с такими именами, живших в ближайших к погибшим городам поселениях в период после извержения.
Куда уехали беженцы из разрушенных Помпеев
Так проанализировал десятки тысяч римских надписей, сделанных где угодно, от стен до надгробий, и в результате нашел подтверждения тому, что свыше 200 человек, спасшихся при извержении, жили затем в 12 населенных пунктах, расположенных к северу от Везувия, вне зоны разрушений. Причем бывшие жители Помпеев и Геркуланума, судя по всему, предпочитали селиться рядом друг с другом, образуя дружественные социальные и экономические сети.
Богатые семьи продолжали процветать и на новом месте. Например, семья Кальцилиев переселилась в Остию — большой портовый город недалеко от Рима. Там они торговали зерном, строили храмы и оставили огромный, богато украшенный могильный комплекс, на стенах которого сохранились большие портреты членов семьи.
Семья Авла Умбриция, богатого торговца гарумом, популярным в Древнем Риме ферментированным рыбным соусом, поселилась в Путеоли (сейчас это место называется Поццуоли). Там Авл восстановил свой семейный бизнес.
Бедные семьи не могли похвастаться такими успехами, но Так нашел свидетельства того, что несмотря на это, бедняки помогали друг другу и даже усыновляли детей, родители которых погибли во время извержения. К примеру, на сохранившемся могильном камне в городке Нуцерия (современное название — Ночера), расположенном в 16 километрах к востоку от Помпеев, есть надпись, согласно которой, семья Масуриев, бывших жителей Помпеев, взяла на воспитание мальчика по имени Авианий Фелисий. Поскольку до извержения в Помпеях такой практики не было, скорее всего, мальчик остался круглым сиротой в результате катастрофы, полагает профессор Так.
Вывод
Все говорит о том, что выжившие жители Помпеев и Геркуланума не подвергались никакой дискриминации на новых местах своего жительства, наоборот, их там встретили с распростертыми объятиями, пишет профессор. А римские императоры заботились о том, чтобы всем было комфортно — в период после извержения в пострадавшем регионе и в его окрестностях активно восстанавливали дома, строили дороги, акведуки, амфитеатры, храмы и другие объекты инфраструктуры.