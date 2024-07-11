Историк рассказал, как беженцы из Помпеев жили в других городах империи

При этом сохранившиеся в пепле человеческие останки, которые находят при раскопках, составляют лишь небольшую часть населения. Кроме того, многие объекты, которые, по идее, должны были бы остаться на месте и сохраниться в пепле, если все люди погибли, в реальности отсутствуют — повозки и лошади исчезли из стойл, корабли не стоят в доках, в ящиках для хранения ценностей нет денег и драгоценностей. Все это свидетельствует о том, что многие, если не большинство, жители успели покинуть города до того, как их накрыли смертельные пирокластические потоки.