Историк поведал о тайной ненависти Конан Дойла к Шерлоку Холмсу

Артур Конан Дойл втайне негодовал на свои произведения о Шерлоке Холмсе, говорит историк. Автор обвинял литературный успех вымышленного детектива в том, что его высоколобые исторические романы «остаются непрочитанными».

По словам историка Люси Уорсли, Артур Конан Дойл втайне ненавидел свое главное творение Шерлока Холмса и обвинял великого сыщика в том, что из-за него ему отказали в признании как автору высоколобой исторической беллетристики, пишет The Guardian.

Конан Дойл катапультировался из «безвестности во всемирную славу» после того, как его криминальные рассказы начали появляться в журнале в 1891 году, пишет Уорсли в Radio Times. Одиннадцать лет спустя он был удостоен рыцарского звания.

И все же, по словам Уорсли, «в глубине души он был недовольным человеком».

Артур Конан Дойл изо всех сил пытался найти издателя для своих рассказов о Шерлоке после того, как первоначально обратился в интеллектуальный журнал Cornhill magazine. «Только после того, как они и двое других отвергли мистера Холмса, его, наконец, принял четвертый, гораздо более дрянной издатель. Они сказали, что это именно то, что они искали: “дешевая беллетристика”.

Холмс приносил Конан Дойлу прибыль, но автор решил покончить с ним, как только заработал достаточно денег, отправив сыщика в 1893 году погибать в швейцарском водопаде.

«Однако десять лет спустя Артура соблазнили воскресить его, когда американский издатель предложил ему сумму, эквивалентную 1,6 млн долларов», — пишет Люси Уорсли.

«Артур, должно быть, ненавидел себя, — утверждает историк. — И ему бы не понравился тот факт, что сегодня, спустя 93 года после его смерти, его исторические романы лежат непрочитанными, в то время как его “дешевый”, но любимый всеми детектив вечно живет на наших экранах».

Шерлок Холмс — самый популярный вымышленный детектив в истории, напоминает The Guardian. Конан Дойл написал четыре романа и 56 коротких рассказов о том, как этот сыщик-любитель преследует преступников, используя свои наблюдательные способности и дедукцию.

Большинство историй рассказано закадычным другом Холмса, доктором Ватсоном, который жил в его квартире на Бейкер-стрит, 221Б.

Истории о Шерлоке Холмсе были адаптированы для сцены, кино и телевидения, Бенедикт Камбербэтч, Василий Ливанов, Питер Кушинг, Роджер Мур, Иэн Маккеллен, Майкл Кейн, Чарлтон Хестон и Джонатан Прайс были среди тех, кто сыграл детектива в характерной шляпе охотника за оленями. Бэзил Рэтбоун сыграл Холмса в 14 фильмах.

Конан Дойл родился в Эдинбурге и получил образование врача, прежде чем заняться писательством. Он дважды был неудачным кандидатом в парламент и увлекся спиритизмом после смерти своего сына. Писатель умер от сердечного приступа в 1930 году в возрасте 71 года.